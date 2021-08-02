Состояние российских миллиардеров выросло почти на $40 млрд с начала года

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Состояние российских миллиардеров за период с января по июль 2021 года увеличилось в совокупности на $39,4 млрд. Самый крупный рост зафиксирован у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова (на $6,14 млрд, до $29,2 млрд). Такой подсчет приводит РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На второй и третьей строчке по состоянию совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и основной бенефициара НЛМК Владимир Лисин также заметно его увеличили (+$5,8 и $5,5 млрд соответственно).

Один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, удерживающий первое место рейтинга Bloomberg среди российских миллиардеров, увеличил состояние на $3,36 млрд — до $33,4 миллиарда. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с января 2021 года увеличил состояние на $4,01 млрд, до $21,3 млрд.

Ранее аналитик Morgan Stanley Ручир Шарма, базируясь на данных списка миллиардеров Forbes, заявил, что долларовые миллиардеры из 20 стран за время пандемии увеличили свое состояние относительно ВВП стран, где они живут. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.08.2021, 18:36
    Гость: Макар

    Жди. Ждун.
    Вся Россия, это страна ждунов. Ждут и друг на друга смотрят. Мож сосед сделает чего, а я посмотрю, подожду... , что получится...

  4. 02.08.2021, 16:42
    Гость: Гость

    Народ нищает а толстосумы богатеют.. в стране назрела революционная ситуация. Ждём искру,терпение людей на пределе..

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