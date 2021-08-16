В России предложили отменить мелкую монету

22:06 16.08.2021

Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев предложил отменить в России мелкие монеты, номиналом в 1, 5 и 10 копеек.

«Я думаю, что номиналы в копейку и в 5, даже в 10, они уже, объективно говоря, не нужны. Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно. Я думаю, что в России такие мелкие номиналы монет давно себя изжили. На сегодняшний день, как я вижу ценовую ситуацию, я бы оставил минимально 50 копеек», - рассказал он в интервью «Газете.ру».

При этом стоит отметить, что оборот мелкой монеты хотя и снизился, но в Центробанке отмечали, что металлические деньги - тоже деньги. Любые магазины и банки обязаны их принимать и они останутся законным платежным средством еще долгое время.

По словам директора «Монетной компании» Алексея Прохорова, в 2020 году в копилках у населения находилось порядка 50 млрд рублей.