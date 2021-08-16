В России предложили отменить мелкую монету
Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев предложил отменить в России мелкие монеты, номиналом в 1, 5 и 10 копеек.
«Я думаю, что номиналы в копейку и в 5, даже в 10, они уже, объективно говоря, не нужны. Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно. Я думаю, что в России такие мелкие номиналы монет давно себя изжили. На сегодняшний день, как я вижу ценовую ситуацию, я бы оставил минимально 50 копеек», - рассказал он в интервью «Газете.ру».
При этом стоит отметить, что оборот мелкой монеты хотя и снизился, но в Центробанке отмечали, что металлические деньги - тоже деньги. Любые магазины и банки обязаны их принимать и они останутся законным платежным средством еще долгое время.
По словам директора «Монетной компании» Алексея Прохорова, в 2020 году в копилках у населения находилось порядка 50 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ещё не успокоится. Ельцинский прихвостень, на букву "б"..
Как то наблюдал картину. Водитель маршрутки на стоянке выбирал из кучки мелочи от 5 коп, 10коп до 50коп и выбрав жмень просто выкинул их в окно.
1 копейку сейчас я и не припомню когда лет 15 назад в глаза видел.
есть конфеты на развес, есть овощи-фрукты, есть мясные изделия и молочка, итд, и все на развес, да есть в упаковках, но если мне надо три луковици, зачем я буду брать три киллограма в сетке?
торговле используются товары, которые продаются на вес.
---Я худею! Этот "иксперд" походу в магазинах был лет 10 назад.
Большинство современных магазинов превратилось в большие киоски, в которых весь товар продается "пачками".
А вот я думаю,что надо вернуть "вес" советского рубля.
А не эти нынешние дурацкие тыщщи и мульоны...
На рубль можно было неплохо прожить день:пара билетов на транспорт+газеты+недорогое курево (14 копеек)+газировка 3 коп.+нормальный обед в общепите (60 копеек)...даже на булку к вечернему чаю остается :)...спички 1 коп.,тетрадка 2 коп.