Минтруд назвал российские регионы с наибольшим уровнем бедности

19:03 24.08.2021

В Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии зафиксирован наибольший уровень бедности в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, представленные замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андреем Лебедевым.

Так, согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%. Также высокий уровень бедности (выше 23%) фиксировался в Республике Алтай.

Наименьший уровень бедности (от 5% до 10%) был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году составляло 18,9 млн, или 12,9% населения РФ.