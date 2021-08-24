Минтруд назвал российские регионы с наибольшим уровнем бедности

© KM.RU, Филипп Киреев

В Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии зафиксирован наибольший уровень бедности в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, представленные замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андреем Лебедевым.

Так, согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%. Также высокий уровень бедности (выше 23%) фиксировался в Республике Алтай.

Наименьший уровень бедности (от 5% до 10%) был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году составляло 18,9 млн, или 12,9% населения РФ. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.08.2021, 22:38
    Гость: почему

    вы считаете, что обыкновенные люди, кто не наследники наших буржуинов глупые. Интеллект и развитие полушариев в голове не зависит от принадлежности богатый ты или бедный.
    Убрать бедность в России это на раз два! Подпишите Европейскую декларацию о почасовой оплате за труд. Наверное там сейчас 100 долларов в час. Вот у населения и пенсии будут европейские и зарплаты по 200-400 тысяч. В самой богатой стране мира искусственно держат население в нищите. Это ведь своего рода фашизм. Почему то пояса затягивает только граждане, а богатеи только увеличивают уварованное у нас свое благосостояние.
    Мы устали быть гегемоном в мире и тянуть все республики, все стройки нами спонсированные в мире, списывать долги др. странам за наш счет. Население уже не тянет- "сдохла Совразка".

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