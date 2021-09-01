Собянин отверг обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин

Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России.

"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — цитирует Собянина РИА Новости.  

По его данным,  за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год было потрачено на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.

По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.09.2021, 23:21
    Гость: AlexIzm

    Иван Калита поднял Москву за счет того, что собирал дань с Руси для Золотой Орды и часть этой дани оседала в Москве. С тех пор дань в Москву назвали федеральными налогами, а вместо Золотой Орды дань переправляют на Цивилизованный Запад, немного оставляя в самой Москве.

  3. 01.09.2021, 23:17
    Гость: тд

    Похожие разговоры велись в конце 80-х среди депутатов вс РСФСР, "учёные"экономисты носились с документы с цифрами что , республика солерждит все другие платя больше всех налогов ипр
    передёргиванием сути и особенностей налогооблажения,,формирования цен ипр разжигали сепаратизм и раскачивали страну ,типа чтобы РСФСР "избавилась от нахлебников ",все как и предписывалось доктриной Даллеса которойнет на английском языке,гарвардским проектом шахматной доски .. ту же тему качали "люди с умным видом"в верховных советах УССР, КазССР ,СР, АзССР и д что ,они содержат РСФСР...пресса печатала массово подобные материалы и население начинало веровать в них,под старым лозунгом-верую ибо абсурдно.

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