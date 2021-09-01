Собянин отверг обвинения в том, что регионы «кормят» Москву
Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России.
"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — цитирует Собянина РИА Новости.
По его данным, за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год было потрачено на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.
По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Приезжай - паразитируй. Зачем надрываться в провинции обделённой?
Иван Калита поднял Москву за счет того, что собирал дань с Руси для Золотой Орды и часть этой дани оседала в Москве. С тех пор дань в Москву назвали федеральными налогами, а вместо Золотой Орды дань переправляют на Цивилизованный Запад, немного оставляя в самой Москве.
Похожие разговоры велись в конце 80-х среди депутатов вс РСФСР, "учёные"экономисты носились с документы с цифрами что , республика солерждит все другие платя больше всех налогов ипр
передёргиванием сути и особенностей налогооблажения,,формирования цен ипр разжигали сепаратизм и раскачивали страну ,типа чтобы РСФСР "избавилась от нахлебников ",все как и предписывалось доктриной Даллеса которойнет на английском языке,гарвардским проектом шахматной доски .. ту же тему качали "люди с умным видом"в верховных советах УССР, КазССР ,СР, АзССР и д что ,они содержат РСФСР...пресса печатала массово подобные материалы и население начинало веровать в них,под старым лозунгом-верую ибо абсурдно.
Дракула вообразил себя донором!
он еще и глуп..