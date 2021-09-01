Собянин отверг обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

20:24 1.09.2021

Сергей Собянин назвал столицу самым большим донором денег в России.

"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", — цитирует Собянина РИА Новости.

По его данным, за прошлый год столица перечислила в бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов за 2020 год было потрачено на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других городов.

По его словам, 800 миллиардов рублей, полученных бюджетом с зарплат москвичей, израсходовали в регионах, в бюджете столицы же осталось 890 миллиардов.