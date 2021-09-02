Крупнейшим российским банкам нет нужды работать в Крыму, заявил глава ВТБ

Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что крупнейшим российским банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму - РНКБ и банк "Россия" полностью покрывают потребности населения и бизнеса в банковских услугах.

"Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают... И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия" абсолютно. Там было, конечно, резкое падение (кредитования - ред.) после 2014 года... Сейчас оно восстанавливается, в принципе больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам", - цитирует Костина РИА Новости.  

"Но это абсолютно тема, она такая иногда ура-патриотами поднимается, но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские", - добавил глава ВТБ.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.09.2021, 22:04
    Гость: wieder

    Мне кажется, что все банки думмают только о своей выгоде, им про выгоду своей Родины наплеевать. Прав был Ленин,"богачи думают только о своих деньгах, где деньги там и родина." Не уверен за точность цитаты, но смысл такой. Даже "батька" это выдал.

  2. 02.09.2021, 21:54
    Гость: вот тебе

    и юрьев день. своя рубашка ближе к телу. если они не птриоты. то мы то почему должны быть ПАТРИОТАМИ. тьфу. мерзость а не правительство

Выбор читателей
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
«История с вакцинацией в Израиле касается не только евреев. Израиль продемонстрировал, что массовые прививки не спасают людей от вируса»
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
«Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. Русские должны вернуться на Кавказ»
Избранное
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
«Психопат» - образ в кино и реальность
Антиленинизм - работа на Навального
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
Кинопремьера «День курка»: конец света каждый день
Как повысить собственную трудоспособность? 5 главных методов