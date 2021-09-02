Крупнейшим российским банкам нет нужды работать в Крыму, заявил глава ВТБ

21:18 2.09.2021

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что крупнейшим российским банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму - РНКБ и банк "Россия" полностью покрывают потребности населения и бизнеса в банковских услугах.

"Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают... И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия" абсолютно. Там было, конечно, резкое падение (кредитования - ред.) после 2014 года... Сейчас оно восстанавливается, в принципе больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам", - цитирует Костина РИА Новости.

"Но это абсолютно тема, она такая иногда ура-патриотами поднимается, но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские", - добавил глава ВТБ.

