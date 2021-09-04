На первый этап создания нового города Спутник потребуется 100 млрд руб.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

На первом этапе создания нового города Спутник на Дальнем Востоке потребуется около 100 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Соглашение о строительстве нового города было подписано на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября во Владивостоке.

По словам Чекункова, если объединить Владивосток с Артемом, возвести там еще один город и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый миллионник.

"Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра", — сказал глава Минвостокразвития.

По его словам, соглашение предполагает более масштабный проект: долгосрочный план рассчитан на 2,8 миллиона квадратных метров. Инвестиции в инфраструктуру Спутника составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.09.2021, 20:54
    Гость: Нэма дурных!

    Заманивать туда никого не надо! При первых признаках нэзалэжного голодомору в скакуасии, самостийныки будут впереди планеты всей.

  3. 04.09.2021, 20:51
    Гость: чиотьп

    для этого обычно госплан и цк кпсс вкпб нужны и либерасты только разрушать и забрасывать города могут

Все комментарии (61)
Выбор читателей
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
«Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. Русские должны вернуться на Кавказ»
«Русский народ на них плохо влияет»: от кого хотят огородиться мусульмане в свое
«Русский народ на них плохо влияет»: от кого хотят отгородиться мусульмане в своем поселении под Москвой
«Бремя белого человека». Турецкий вариант
Избранное
«Перебиваться случайными заработками»: страна глубокой вахты и глухого фриланса
Партия защиты богачей выдаёт себя с головой
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Кинопремьера «Чернобыль»: Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?
Антиленинизм - работа на Навального
«Русская идея» современной войны
Глобалистские реверансы: Меркель и Байден хотят решать за Россию, кому и как продавать газ
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца компании Redsys Василия Васина
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва мигрантам отдана?
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна