На первый этап создания нового города Спутник потребуется 100 млрд руб.
На первом этапе создания нового города Спутник на Дальнем Востоке потребуется около 100 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.
Соглашение о строительстве нового города было подписано на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября во Владивостоке.
По словам Чекункова, если объединить Владивосток с Артемом, возвести там еще один город и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый миллионник.
"Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра", — сказал глава Минвостокразвития.
По его словам, соглашение предполагает более масштабный проект: долгосрочный план рассчитан на 2,8 миллиона квадратных метров. Инвестиции в инфраструктуру Спутника составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кто задает много вопросов.
Заманивать туда никого не надо! При первых признаках нэзалэжного голодомору в скакуасии, самостийныки будут впереди планеты всей.
для этого обычно госплан и цк кпсс вкпб нужны и либерасты только разрушать и забрасывать города могут
и на вашу пенсию деньги будут!
Понастроили "садов цветущих" ... ага... до сих лепестки опадают с цветочков тех.