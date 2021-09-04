На первый этап создания нового города Спутник потребуется 100 млрд руб.

13:06 4.09.2021

На первом этапе создания нового города Спутник на Дальнем Востоке потребуется около 100 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Соглашение о строительстве нового города было подписано на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября во Владивостоке.

По словам Чекункова, если объединить Владивосток с Артемом, возвести там еще один город и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый миллионник.

"Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра", — сказал глава Минвостокразвития.

По его словам, соглашение предполагает более масштабный проект: долгосрочный план рассчитан на 2,8 миллиона квадратных метров. Инвестиции в инфраструктуру Спутника составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.