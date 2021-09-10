Газпром объявил о завершении строительства «Северного потока 2»

11:37 10.09.2021

"Газпром" сообщил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток 2", пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя правлвения корпорации Алексея Миллера.

По словам Миллера, строительство было завершено 10 сентября, утром в 8:45 по московскому времени. 6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали, после чего проводилась стыковка секции газопровода, идущаяя от берега Германии, с секцией, тянущейся из Дании методом надводного захлеста. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км.

"Газпром" достраивал "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

По словам Миллера, компания планирует до конца 2021 года начать поставлять первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок.