Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ
Зарплата почти трех миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Правительство РФ на заседании во вторник рассматривало законопроект о повышении МРОТ.
"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек", — цитирует Мишустина РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В том то всё и дело. Когда страной рулят евреи, то в этой стране самое несчастное население.
Где то читал, что в год на каждого дАрагого рАсеянина приходится 22,000$ за нефть, газ, алмазы, лес, руду и прочее.
В СССР на эти деньги было бесплатное образование, медицина, квартиры.
Сколько мы имеем от того, что кучка проходимцев в год потрошат нашу Родину и вывозят всё,, и материальные ценности и даже бумажные доллары за это на запад? -НОЛЬ!
Многие помнят циничную и странную фразу Гегемона "люди- новая нефть". А что такое нефть? Это сырьё которое приносит ПРИБЫЛЬ! Нефть это ВЕЩЬ!
То есть оговорка по Фрейду. Мы для них ВЕЩЬ которая им приносит прибыль!
В этой ситуации им НЕ нужен народ который НЕ приносит прибыль- пенсионеры и больные, не способные работать. и эта категория начала быстро вымирать. Не даром писали, что народ умирал не от ковиды а от антиковидных мер пр-ва, которые странным образом на ковиду не влияли но за то за год вымерло почти 700,000! -в большинстве нетрудоспособных. Голикова даже похвасталась, они скорректировали соц.программы с учётом снижения числа нуждающихся. Цинично но честно.
Им приносит прибыль всё, и недра и мы. В стране есть "чёрная дыра" которая всасывает любые материальные ценности в стране, за "горизонт событий" в иностранных банках. В конституции то написано, что недра ЧАСТНЫЕ... и в лес нам запретили ходить, запретили грибы и ягоды собирать. В этой стране у нас НЕТ нечего! По этой Ельцинской конституции, кроме обязанности платить им налоги.
Власть опять "пообещала женится".
И всё время на следующий год. МРОТ уже не раз готовились поднять, один раз даже до 17тр. Да потом сняли с него 300р, чиновники сказали, что народ стал жить сыто и жирно, и МРОТ им ненужен.
Кто то ещё пару лет назад сказал, что МРОТ в РФ минимальный уже должен быть 26,000р.
Чем закончится я знаю. Как в фильме "ищите женщину"- "всякий раз, когда мой начальник повышает мне зарплату, мой квартирный хозяин, он же начальник, повышает мне квартирную плату."
То есть повысят налоги. Нищенский МРОТ держат на таком уровне, что бы народ балансировал на банальном ВЫЖИВАНИИ.
Тебя что, опять выпустили?
Аж меньше 200 долларей!
Богачи, едрена кочка.
опять чего-то анонсировали. Не объявили, не сообщили, а именно анонсировали. В колониях всегда анонсируют, а не объявляют.