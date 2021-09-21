Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ

В том то всё и дело. Когда страной рулят евреи, то в этой стране самое несчастное население.

Где то читал, что в год на каждого дАрагого рАсеянина приходится 22,000$ за нефть, газ, алмазы, лес, руду и прочее.

В СССР на эти деньги было бесплатное образование, медицина, квартиры.

Сколько мы имеем от того, что кучка проходимцев в год потрошат нашу Родину и вывозят всё,, и материальные ценности и даже бумажные доллары за это на запад? -НОЛЬ!

Многие помнят циничную и странную фразу Гегемона "люди- новая нефть". А что такое нефть? Это сырьё которое приносит ПРИБЫЛЬ! Нефть это ВЕЩЬ!

То есть оговорка по Фрейду. Мы для них ВЕЩЬ которая им приносит прибыль!

В этой ситуации им НЕ нужен народ который НЕ приносит прибыль- пенсионеры и больные, не способные работать. и эта категория начала быстро вымирать. Не даром писали, что народ умирал не от ковиды а от антиковидных мер пр-ва, которые странным образом на ковиду не влияли но за то за год вымерло почти 700,000! -в большинстве нетрудоспособных. Голикова даже похвасталась, они скорректировали соц.программы с учётом снижения числа нуждающихся. Цинично но честно.

Им приносит прибыль всё, и недра и мы. В стране есть "чёрная дыра" которая всасывает любые материальные ценности в стране, за "горизонт событий" в иностранных банках. В конституции то написано, что недра ЧАСТНЫЕ... и в лес нам запретили ходить, запретили грибы и ягоды собирать. В этой стране у нас НЕТ нечего! По этой Ельцинской конституции, кроме обязанности платить им налоги.