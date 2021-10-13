Внешний долг России за III квартал увеличился на $17 млрд

21:07 13.10.2021

Внешний долг России в третьем квартале 2021 года увеличился на $17,0 млрд (+3,6%) до $489,2 млрд.

Основную роль в динамике данного показателя сыграло получение Россией в третьем квартале специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.

Также отмечается что увеличению долга в третьем квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $5,1 млрд с $467,4 млрд, а затем увеличение на $10,0 млрд во втором квартале, до $472,3 млрд. В результате в январе-сентябре 2021 года внешний долг РФ увеличился на $21,9 млрд (+4,7%) до максимального значения с начала 2020 года, когда он составлял $491,3 млрд.

Долговые обязательства органов госуправления в третьем квартале увеличились на $5,0 млрд (+8,0%) до $67,8 млрд в результате роста объема инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в российских рублях (+12,1%, до $46,2 млрд).

Иностранные долговые обязательства частного сектора за квартал снизились на $4,4 млрд.

Задолженность ЦБ РФ увеличилась за третий квартал на $16,4 млрд (в 2,1 раза) до $31,5 млрд.