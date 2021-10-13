Внешний долг России за III квартал увеличился на $17 млрд

Центральный Банк РФ

Внешний долг России в третьем квартале 2021 года увеличился на $17,0 млрд (+3,6%) до $489,2 млрд.

Основную роль в динамике данного показателя сыграло получение Россией в третьем квартале специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.

Также отмечается что увеличению долга в третьем квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $5,1 млрд с $467,4 млрд, а затем увеличение на $10,0 млрд во втором квартале, до $472,3 млрд. В результате в январе-сентябре 2021 года внешний долг РФ увеличился на $21,9 млрд (+4,7%) до максимального значения с начала 2020 года, когда он составлял $491,3 млрд.

Долговые обязательства органов госуправления в третьем квартале увеличились на $5,0 млрд (+8,0%) до $67,8 млрд в результате роста объема инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в российских рублях (+12,1%, до $46,2 млрд).

Иностранные долговые обязательства частного сектора за квартал снизились на $4,4 млрд.

Задолженность ЦБ РФ увеличилась за третий квартал на $16,4 млрд (в 2,1 раза) до $31,5 млрд.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2021, 01:03
    Гость: ONE

    Столько аналитиков возбудилось-прям не мерянно...
    А с чего бы?
    Вывод капиталов из РФ-узаконенная практика адептов МВФ и ВТО.
    Активы выводят бенефициары частных лавочек-Газпром,Сбер Алроса и тому подобные.
    Почему то вложения мало кто считает-а дивиденды почему то плохо?
    Пора бы уже привыкнуть-при капитализме живем как то..

  2. 13.10.2021, 23:59
    Гость: ABCD

    Гегемон "простил" другим странам долги в общей сумме 147 миллиардов баксов!
    Года три назад ещё выдали кредит Африке на 22 миллиарда баксов! причём на создание промышленности дорогих изотопов. Как будто нельзя самим продавать эти изотопы!

  3. 13.10.2021, 23:56
    Гость: ABCD

    Надо же как интересно, эти клоуны именующие себя "гуру рыночных отношений" и между собой похваляються кто из них лучший "экономист по версии ВШЭ" довели народ до нищеты, страну до точки, понастроили себе дворцы на берегу моря, умудрились на пол триллиона баксов внешний долг создать, а расплачиваться за всё это будем МЫ!
    Внешний долг РФ составляет 489,2 миллиарда баксов!
    Это что, пример высшего умения руководить страной?
    Даже Ельцин и тот умудрился всего 22 миллиарда госдолга оставить,
    а этот пол триллиона!
    Грош цена такому "эффективному правлению"!

  4. 13.10.2021, 23:31
    Гость: Кристалина Георгиева

    по средствам надо жить, а не попрошайничать доллары, у МВФ, а после хамить и угрожать ядерным пеплом!

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