Стоимость авиатоплива на бирже установила рекорд

Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков

Цена на авиакеросин на биржевых торгах в четверг, 14 октября, достигла 56,5 тысячи рублей за тонну. Это рекордная стоимость за всю историю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Такая ситуация сложилась по итогам торгов 14 октября. За сутки стоимость авиакеросина на бирже увеличилась почти на 4%, передает «Коммерсант». Цены на него подскочили вслед за ростом нефтяных котировок. Так, нефть Brent подорожала почти до 84 долларов за баррель. 

Но на стоимость авиакеросина влияет и сезонный фактор. Керосиновая фракция используется при производстве зимнего дизельного топлива, и осенью стоимость авиационного керосина обычно растет. Зимнее дизельное топливо 14 октября росло в цене на 0,92%, достигало почти 57 800 рублей за 1 т. Рост стоимости совпал с объявлением оперативного штаба об увеличении числа регулярных рейсов из России в 12 стран.

Кроме того, подорожание авиакеросина совпало с заявлением российских властей об увеличении числа регулярных рейсов за рубеж. В частности, речь идет о рейсах в Германию, Францию, Испанию и Италию. А накануне власти РФ заявили о возобновлении регулярного авиасообщения еще с девятью странами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 15.10.2021, 15:41
    Гость: В Китае сейчас Пятилетки Качества

    Я верю, что Старый Свет здорово прижмут. А в "друзья" к Поднебесной проситься уже поздно.

Все комментарии (8)
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