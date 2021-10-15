Стоимость авиатоплива на бирже установила рекорд
Цена на авиакеросин на биржевых торгах в четверг, 14 октября, достигла 56,5 тысячи рублей за тонну. Это рекордная стоимость за всю историю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Такая ситуация сложилась по итогам торгов 14 октября. За сутки стоимость авиакеросина на бирже увеличилась почти на 4%, передает «Коммерсант». Цены на него подскочили вслед за ростом нефтяных котировок. Так, нефть Brent подорожала почти до 84 долларов за баррель.
Но на стоимость авиакеросина влияет и сезонный фактор. Керосиновая фракция используется при производстве зимнего дизельного топлива, и осенью стоимость авиационного керосина обычно растет. Зимнее дизельное топливо 14 октября росло в цене на 0,92%, достигало почти 57 800 рублей за 1 т. Рост стоимости совпал с объявлением оперативного штаба об увеличении числа регулярных рейсов из России в 12 стран.
Кроме того, подорожание авиакеросина совпало с заявлением российских властей об увеличении числа регулярных рейсов за рубеж. В частности, речь идет о рейсах в Германию, Францию, Испанию и Италию. А накануне власти РФ заявили о возобновлении регулярного авиасообщения еще с девятью странами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждите подорожание цен на авиабилеты.
Все дорожат...пропадем...
А что, долгосрочных контрактов не бывает?
Я верю, что Старый Свет здорово прижмут. А в "друзья" к Поднебесной проситься уже поздно.
Ну у нас и так еженедельные падения авиации. Так что лучше пока не летать.