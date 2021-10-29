Молдавия договорилась о продлении контракта с «Газпромом» на пять лет

21:57 29.10.2021

Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа на пять лет. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Молдавии.

«Стороны достигли соглашения о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности «Молдовагаза» и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей», — цитирует РБК сообщение ведомства.

В соответствии с соглашением прошлый контракт будет продлен на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона. Поставки газа по новому контракту ожидаются с 1 ноября.

Прийти к соглашению сторонам мешал ценовой вопрос: Молдавия с 2021 года хотела уйти от чистой привязки газа к стоимости нефти и нефтепродуктов и подключить элементы рыночного ценообразования. И в этом году цена на топливо для Кишинева впервые стала индексироваться в зависимости от рыночной цены на немецком хабе NCG. Если в 2020 году средняя цена на газ для Молдавии составляла лишь $149 за тыс. куб. м, то к сентябрю 2021 года она выросла до $550, а в октябре Молдавия платит рыночные $790 за тыс. куб. м.

Помимо этого, «Газпром» потребовал от Молдавии погасить задолженность, которая, по оценке компании, достигла $709 млн.

На фоне трудностей в обсуждении продления контракта Молдавия сделала пробные закупки газа по 1 млн тыс. куб. м у Польши и Нидерландов, а также 1,5 млн тыс. куб. м у Украины.