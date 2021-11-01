Росстат заявил об обесценивании пенсий россиян с начала года

08:38 1.11.2021

Пенсионные выплаты обесцениваются с февраля 2021 года по сравнению с предыдущим годом, пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные Росстата.

Так, если в январе текущего года средний размер пенсии вырос на 0,4% относительно начала 2021 года, то с февраля началось обесценивание выплат.

"Пенсии падали в реальном выражении в феврале 2021 года на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%", — говорится в данных Росстата. При этом подчеркивается, что приведенные данные не учитывают единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которая была выплачена пенсионерам в сентябре по поручению президента РФ Владимира Путина.

В номинальном выражении средний размер пенсии в России к сентябрю 2021 года составлял 15 847 рублей и вырос на 5,5% по сравнению с сентябрем 2020 года. Однако годовая инфляция в этом месяце составила 7,4%.