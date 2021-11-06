Кудрин: потери мировой экономики от пандемии составили $4-10 трлн

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

"По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от $4 трлн до $10 трлн, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", - цитирует Кудрина ТАСС.

При этом, по его словам, системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии.

"Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - добавил Кудрин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.11.2021, 02:10
    Гость: Медбрат

    Потери не от пандемии, а дурацкой истерии которую устроили на пустом месте и продолжают пугать и нагнетать. До этого всех пугали Толибаном а вы хоть одного в живую видели? Нет и не увидите потому что их не было и нет, тоже самое с Ковидом.

  3. 07.11.2021, 01:59
    Гость: ABCD

    Это он к чему? Что мол РФ всего то какие то 2 триллиона из общемировых ущерба понесла? типа достижение?
    Ущерб в РФ не от кого то вируса гриппа а от того, что они намутили потом, типа "борьба за здоровье нации" у них называется.

  5. 06.11.2021, 23:40
    Гость: www

    Ну если заявление на форуме сделал, то точно где то рядом, Кудрин со своеи палатои и мировая экономика.

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