Кудрин: потери мировой экономики от пандемии составили $4-10 трлн

21:27 6.11.2021

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

"По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от $4 трлн до $10 трлн, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", - цитирует Кудрина ТАСС.

При этом, по его словам, системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии.

"Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - добавил Кудрин.