19:15 18.11.2021

Получение лицензии на криптодеятельность в Литве подразумевает оформление соответствующего разрешения на предоставление услуг, связанных с криптоактивами, на территории страны

Получение лицензии на криптодеятельность в Литве подразумевает оформление соответствующего разрешения на предоставление услуг, связанных с криптоактивами, на территории страны. Республика предлагает предпринимателям регулируемую среду для ведения криптобизнеса, поэтому является одной из популярных площадок для регистрации криптокомпании в Европе.

Регистрация криптодеятельности в Литве: особенности надзора

Криптокомпании, зарегистрированные в Литве, которые предлагают населению финуслуги, они подлежат надзору Центрального Банка. Это означает, что они должны выполнять требования законодательства, которое регламентирует регулирование финансовой деятельности. Под определение финансовых услуг подпадает такая деятельность как:

консультации по инвестициям; e-money; потребительское кредитование; инвестиционные услуги; обмен валют (в том числе криптовалют); предоставление услуг с ценными бумагами; регистрация краудфандинга в Литве; одноранговое кредитование; управление фининструментами; депозитарные услуги и т.д.

Предпринимателям, желающим зарегистрировать криптобиржу в Литве, необходимо учитывать, что на поставщиков услуг обмена цифровых активов и криптокошельков распространяется действие Закона об AML. Это означает, что такие предприятия обязаны идентифицировать своих клиентов, проводить процедура KYC, осущетсвлять контроль операций и уведомлять регулятора о подозрительных операциях.

Получение криптолицензии в Литве

Разрешения, необходимые для того чтобы вести криптобизнес в стране, можно получить, подав соответствующее заявление в FCIS. Вы можете:

1. Получить лицензию поставщика услуг по обмену виртуальной валюты в Литве

Такое разрешение требуется компаниям, предоставляющим услуги по обмену криптовалют и обмену фиатных валют на крипто. Подав заявление на Virtual currency exchange operator, вы сможете получить лицензию на криптообменник в Литве.

2. Получить лицензию поставщиков криптокошельков в Литве

Разрешение требуется компаниям, предлагающим услуги криптовалютных кошельков, которые предназначены для хранения криптоактивов, а также передачи их другим лицам.

Если вас интересует информация о получении криптовалютной лицензии в Литве и сопроводительные услуги, вы можете перейти на сайт нашей компании. Вы сможете изучить более расширенные сведения по данному вопросу, в том числе описание требований, которые нужно выполнить чтобы получить разрешение на ведение криптобизнеса.