Россия планирует закупать картофель в странах СНГ из-за нехватки урожая

13:16 18.11.2021

Минсельхоз предупредил о вероятных проблемах с урожаем картофеля в этом году, сообщают "Известия" со ссылкой на письма замглавы ведомства Оксаны Лут в адрес правительства.

Как следует из обращений, уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. В конце октября стоимость этого овоща достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такая тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%).

Подорожание картофеля во многом связано со сложностями при его уборке, которые возникли из-за плохой погоды, пояснено в письме. Поэтому специалисты Минсельхоза совместно с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ.

Проект по закупкам овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента, отметили в пресс-службе Минсельхоза. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье.