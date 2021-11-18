Россия планирует закупать картофель в странах СНГ из-за нехватки урожая

Минсельхоз предупредил о вероятных проблемах с урожаем картофеля в этом году, сообщают "Известия" со ссылкой на письма замглавы ведомства Оксаны Лут в адрес правительства. 

Как следует из обращений,  уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. В конце октября стоимость этого овоща достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такая тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%).

Подорожание картофеля во многом связано со сложностями при его уборке, которые возникли из-за плохой погоды, пояснено в письме. Поэтому специалисты Минсельхоза совместно с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ. 

Проект по закупкам овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента, отметили в пресс-службе Минсельхоза. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.11.2021, 15:54
    Гость: фёдор

    Ничего удивительного,это не зерновые убирать,а на картошку с заводов работяг теперь не пошлёшь ,их нет этих заводов и студенты бабки платят не за то ,чтобы в земле копаться. Бабки за газ получите вот и купите .

  3. 18.11.2021, 15:52
    Гость: ONE

    вранье-картоху могут закупить только для чипсов и прочей картофельной специфики-там специальные низкокрахмалистые сорта.

  4. 18.11.2021, 15:52
    Гость: так все просто

    Всегда,даже при СССР,до 70% картошки производили приусадебные деревенские хозяйства.Даже еще лет 10 назад так было.Но последние годы многие перестали выращивать.А у фермера засуха погубила урожай на большой территории.Мелкий то частник мог и полив какой-никакой устроить из колодца.Так что многоукладность выручала тут и катастрофы не происходило.

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