Основная информация о биткоине

16:31 24.11.2021

Интернет-сфера заполонила весь мир.

Новые технологии меняют не только условия работы, человеческую коммуникацию, но и способ оплаты. С недавнего времени стала особо популярной платежная система – криптовалюта. В этой статье мы разберемся, что она из себя представляет.

Что такое криптовалюта?

Слово «биткойн», скорее всего, слышал каждый, ведь это первая криптовалюта, ставшая потом мировых мейнстримом. Но зацикливаться на ней не нужно, ведь на данный момент, существует более двух тысяч криптовалют, при этом, ежегодно изобретается все больше и больше. Как показывают многочисленные исследования, многие сталкивались с этим понятием, но до сих пор не понимают, что это такое.

Под криптовалютой подразумевается платежной система, имеющая цифровой вид. При этом, она абсолютно не сотрудничает с банками в целях проверки транзакций. Эта система – одноранговая, и благодаря этому, люди могут в любом месте отправить или получить платежную операцию. Криптовалюта сама по себе не существует в физическом виде, она представляет собой цифровые записи в базе данных, описывающей определенные транзакции. Местом хранения криптовалюты являются пользовательские цифровые кошельки. Для того, чтобы быть в курсе изменений на криптовалютной рынке, необходимо периодически смотреть курс биткоина к доллару.

Особенности криптовалюты

1. Название «криптовалюта» возникло по следующей причине: чтобы проверить транзацию, необходимо применить шифрование – используется расширенное кодирование в целях повышения безопасности платежных операций;

2. Криптовалютный кошелек достаточно сложно взломать, так как при создании «крипты» используется технология блокчейн, описывающая любую транзакцию в конкретный блок и отметку времени.

3. Криптовалютная транзакция подразумевает использование двухфакторной аутентификации.

Как хранить биткоины?

Так как криптовалюта не имеет физической ценности, она есть только в электронном варианте. Поэтому для того, чтобы хранить биткоины, нужно предварительно изучить информацию о биржах криптовалюты. Именно на них вы сможете найти актуальную информацию о покупках и продажах криптовалюты. Так же существуют и цифровые «кошельки». Они, в свою очередь, делятся на такие типы, как:

1. Цифровые кошельки для мобильных пользования;

2. Кошельки для портативных компьютеров;

3. Аппаратный кошелек;

4. Онлайн-кошелек.

Так как популярность сейчас набирают криптовалютные биткоин-кошельки, они распространяются на ОС: OS, Windows, Windows Phone, Linux, iOS, Android.

