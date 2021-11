Объем инвестиций в Like Центр Аяза Шабутдинова постоянно увеличивается

00:11 26.11.2021

История Like Центра, самого успешного проекта Аяза Шабутдинова, началась в 2015 году. На тот момент предпринимателю было 26 лет, но за его плечами уже был внушительный опыт в бизнесе. Среди самых известных проектов — сети кофеен Coffee Like и хостелов Like Hostel, которые развивались по франчайзинговой модели.

Но именно Лайк Центр Аяза Шабутдинова оказался самым высокодоходным проектом. По данным исследования Smart Ranking, объём продаж компании в 2019 году сети Like Центр составил 932 млн руб. Через год показатель вырос до 1,9 млрд руб., а по итогам II квартала 2021 года объём продаж достиг 1,75 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 492,23%.

Чем обусловлены такие результаты?

В Like Центре Аяза Шабутдинова планируют достичь рекордных показателей. Серийный предприниматель рассказывает: “В этом году мы поставили цель сделать 7,5 млрд руб. Напомню, что в прошлом году мы сделали всего 1,9 млрд руб”. Аяз Шабутдинов считает, что такие рекордные показатели не являются случайностью, ведь это результат огромной целенаправленной работы. И сегодня многие предприниматели понимают, что добиться успеха без ресурсов Like Центра сложно: для этого будут нужны солидные временные затраты и внушительный стартовый капитал.

Для учеников компания предлагает уникальную программу, которая позволяет получить желаемые результаты с минимальными вложениями и усилиями. С этой целью на рынок выводится blended learning — обучение в смешанном формате. Речь идет о постоянной адаптации курсов к современным экономическим реалиям и потребностям участников, а также активном развитии собственной IT-платформы. Кроме того, к августу 2022 года планируется открытие 150 кампусов NAMES для предпринимателей.

Like Центр Аяза Шабутдинова активно перестраивает бизнес-процессы, что позволяет увеличивать эффективность маркетинговых мероприятий и повышать результаты продаж. Такое стремительное развитие закономерно привлекло пристальное внимание со стороны инвесторов.

Инвестиции в успешный проект

Среди крупнейших инвесторов — Сергей Солонин, основатель группы Qiwi. По информации из совместного релиза Like Центра и Qiwi, в июне 2019 года Сергей Солонин выкупил 10,5% ООО «Лайк Бизнес».

Точных данных о сумме сделки нет, однако, по мнению директора акселератора ФРИИ Дмитрия Калаева, оценочная стоимость компании в 2019 году находилась на уровне 0,8–1,2 млрд руб. Соответственно, объем возможных инвестиций составил порядка 80–100 млн.

В Лайк Центре был сформирован Совет директоров, председателем которого стал Аяз Шабутдинов. В состав Совета вошли основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев, основатель «Партии Еды» («Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов и др.

— Инвестиционный интерес к предприятию обусловлен ростом востребованности образовательных услуг в современном обществе, — рассказывает Алексей Соловьёв. — Уверен, что Like Центр и дальше будет демонстрировать высокие темпы развития и достигнет запланированных показателей выручки.

После сделки у Аяза Шабутдинова остался 81% компании.

В июне 2021 года появилась информация о новой успешной сделке. На своей страничке в Instagram серийный предприниматель сообщил, что ещё одним инвестором стал Михаил Перегудов — победитель 2016 года в премии «Стартап года» от РБК, основатель сервиса доставки продуктов и рецептов «Партия еды».

По словам Аяза Шабутдинова, причиной продажи части его доли стало желание получить суперкомпетенции Михаила Перегудова, а не финансовую выгоду.

Основатель Like Центра утверждает, что это очень важный, но не последний шаг в данном направлении:

— Скоро будут ещё сделки. У нас очень большие планы. Мы собираем уникальных людей, близких по духу и ценностям, которые закрывают компетенции, которых у нас нет, и становятся частью нашего большого пути. Ради таких сделок я и старался максимально сохранить свою долю в компании.

Благодаря участию Михаила Перегудова, Алексея Соловьёва, Натальи Изосимовой и Аяза Шабутдинова в Like Центре сформировался внушительный по составу и компетенциям совет директоров. Организация планирует не останавливаться на достигнутом и не ориентироваться исключительно на прибыль. По словам Аяза Шабутдинова, Лайк Центр и дальше будет делать всё возможное для реализации своей миссии — развития предпринимательства в России.