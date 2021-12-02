Набиуллина призвала верить в возвращение инфляции к 4-4,5%
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России в 2022 году вернется к 4-4,5%. По ее словам, это «заслуживает доверия».
При этом она напомнила, что последние недельные данные говорят об ускорении годовой инфляции до 8,4%.
Также Набиуллина рассказала, что ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, сообщает «Интерфакс».
ЦБ РФ готов предпринимать необходимые шаги для возвращения инфляции к цели, не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.
«Наш базовый сценарий предусматривает диапазон повышения ставки от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас мы прогнозируем, что мы идем по базовому сценарию. Но мы ждем месячных данных по инфляции за ноябрь, проанализируем эти данные и затем, возможно, обновим наши прогнозы. Сейчас мы находимся на высокой границе диапазона, но в базовом сценарии. В базовом сценарии мы прогнозируем самый большой шаг повышения ставки - 100 базисных пунктов», - сказала она, отвечая на вопрос о возможности повышения ставки в декабре шагом свыше 100 базисных пунктов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно,а ей кто-то верит,кроме конечно гаранта?
никогда не снимут, никогда не посадят
Врет, разумеется.
НЕТ ни одного нормального сценария без финансового коллапса.
Левые Задушили человечество и сейчас Оплачивают счета рисуя Талоны.
вылезти из этой финансовой Пропасти они смогут Только одним способом - Фашизм.
Именно ЭТО явлается фундаметальной причиной дя Говид Аферы Левых - Маскировка Финансовой Несостоятельности и Коллапса.
они уже сделали все Стока.. что было немыслимо себе представить даже за год до начачала Говид Аферы.
для Них из это Этого нет нормального выхода И они его не планируют..
рубль привязан к доллару и американская экономика готовится к обвалу.. инфляция доллара 15-20%.. это прогнозы на 22й год.
эти 20% Будут Импортированы в рубль, как и положено для колониальных Талонов - только сверху будет еще местная надбавка.
то что вы позволили московским предателям сдать Россию сша - имеет свои последствия и если вам показалось Мало того что сделала демпартия в рф в 90е.. вам предстоит вторая серия.
Так старается, сердешная, так старается!..
Совсем рехнулась,откуда 4 процента,если в любимой америке уже 6 процентов?