Набиуллина призвала верить в возвращение инфляции к 4-4,5%

18:40 2.12.2021

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России в 2022 году вернется к 4-4,5%. По ее словам, это «заслуживает доверия».

При этом она напомнила, что последние недельные данные говорят об ускорении годовой инфляции до 8,4%.

Также Набиуллина рассказала, что ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, сообщает «Интерфакс».

ЦБ РФ готов предпринимать необходимые шаги для возвращения инфляции к цели, не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.

«Наш базовый сценарий предусматривает диапазон повышения ставки от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас мы прогнозируем, что мы идем по базовому сценарию. Но мы ждем месячных данных по инфляции за ноябрь, проанализируем эти данные и затем, возможно, обновим наши прогнозы. Сейчас мы находимся на высокой границе диапазона, но в базовом сценарии. В базовом сценарии мы прогнозируем самый большой шаг повышения ставки - 100 базисных пунктов», - сказала она, отвечая на вопрос о возможности повышения ставки в декабре шагом свыше 100 базисных пунктов.