По итогам прошлого года РФ предоставила нуждающимся странам около $1 млрд

Российские власти по итогу прошлого, «пандемийно-кризсиного», года, когда цены на нефть рухнули и наблюдался дефицит бюджета, выделили нуждающимся странам $962,9 млн в качестве помощи.

Как следует из подсчетов ИПЭИ РАНХиГС, это немного ниже показателей 2015-2919 годов, когда вливание было свыше миллиона, но вдвое больше финансирования 2010-2013 годов.

Больше всего денег досталось от России в рамках двусторонних механизмов Армении, Венесуэле, Кубе, Киргизии, КНДР, Сирии и Таджикистану. Впервые РФ финансировала Ливан, Руанду, Кабо-Верде. Помощь была предоставлена в связи с пандемией коронавируса, пишут «Новые Известия».

Около половины всей суммы пришла в виде списания долгов - более $424,9 млн. Самый крупный долг оказался у Кубы.

Всего по двусторонним программам Москва помогла нуждающимся государствам на $697 млн. Оставшаяся сумма - $256,9 млн - была выделена в виде международной помощи преимущественно через институты ООН.

В мае сообщалось, что Россия и Сьерра-Леоне будут укреплять гуманитарные, торгово-экономические и инвестиционные связи, в связи с чем Москва выделила $2 млн на продовольственную помощь западно-африканской стране.

В конце прошлого года Москва выделила более миллиарда долларов на восстановление электросетей, объектов религиозного культа, промышленности Сирии и на другие гуманитарные цели.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.12.2021, 15:59
    Гость: stalker

    Лучше бы эти деньги достались регионам РФ, которые нуждаются в средствах на решение экономических, социальных проблем и на развитие собственных инфраструктурных проектов. В последние годы там ощущается острая нехватка средств, многие регионы закредитованы и имеют дефицит бюджетов. А федеральные власти деньги на сторону тратят при этом. Сомневаюсь, что это разумно.

  4. 04.12.2021, 14:11
    Гость: Проясните.

    Помощь бывает безвозмездная - это транжирство руководства стран за счет обирания своего населения, и нормальная, это выделение денег в кредит с обязательными гарантиями возврата, будь то деньги, товары, продукты, предприятия, отрасли или части территории государств которым выделена помощь.
    Какие страны и когда безвозмездно помогали России даже при ЧО (типа землетрясений, наводнений, крупных аварий и пр.? Пока идут только одни санкции.

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