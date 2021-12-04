По итогам прошлого года РФ предоставила нуждающимся странам около $1 млрд

13:22 4.12.2021

Российские власти по итогу прошлого, «пандемийно-кризсиного», года, когда цены на нефть рухнули и наблюдался дефицит бюджета, выделили нуждающимся странам $962,9 млн в качестве помощи.

Как следует из подсчетов ИПЭИ РАНХиГС, это немного ниже показателей 2015-2919 годов, когда вливание было свыше миллиона, но вдвое больше финансирования 2010-2013 годов.

Больше всего денег досталось от России в рамках двусторонних механизмов Армении, Венесуэле, Кубе, Киргизии, КНДР, Сирии и Таджикистану. Впервые РФ финансировала Ливан, Руанду, Кабо-Верде. Помощь была предоставлена в связи с пандемией коронавируса, пишут «Новые Известия».

Около половины всей суммы пришла в виде списания долгов - более $424,9 млн. Самый крупный долг оказался у Кубы.

Всего по двусторонним программам Москва помогла нуждающимся государствам на $697 млн. Оставшаяся сумма - $256,9 млн - была выделена в виде международной помощи преимущественно через институты ООН.

В мае сообщалось, что Россия и Сьерра-Леоне будут укреплять гуманитарные, торгово-экономические и инвестиционные связи, в связи с чем Москва выделила $2 млн на продовольственную помощь западно-африканской стране.

В конце прошлого года Москва выделила более миллиарда долларов на восстановление электросетей, объектов религиозного культа, промышленности Сирии и на другие гуманитарные цели.