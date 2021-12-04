По итогам прошлого года РФ предоставила нуждающимся странам около $1 млрд
Российские власти по итогу прошлого, «пандемийно-кризсиного», года, когда цены на нефть рухнули и наблюдался дефицит бюджета, выделили нуждающимся странам $962,9 млн в качестве помощи.
Как следует из подсчетов ИПЭИ РАНХиГС, это немного ниже показателей 2015-2919 годов, когда вливание было свыше миллиона, но вдвое больше финансирования 2010-2013 годов.
Больше всего денег досталось от России в рамках двусторонних механизмов Армении, Венесуэле, Кубе, Киргизии, КНДР, Сирии и Таджикистану. Впервые РФ финансировала Ливан, Руанду, Кабо-Верде. Помощь была предоставлена в связи с пандемией коронавируса, пишут «Новые Известия».
Около половины всей суммы пришла в виде списания долгов - более $424,9 млн. Самый крупный долг оказался у Кубы.
Всего по двусторонним программам Москва помогла нуждающимся государствам на $697 млн. Оставшаяся сумма - $256,9 млн - была выделена в виде международной помощи преимущественно через институты ООН.
В мае сообщалось, что Россия и Сьерра-Леоне будут укреплять гуманитарные, торгово-экономические и инвестиционные связи, в связи с чем Москва выделила $2 млн на продовольственную помощь западно-африканской стране.
В конце прошлого года Москва выделила более миллиарда долларов на восстановление электросетей, объектов религиозного культа, промышленности Сирии и на другие гуманитарные цели.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цифра не корректная. Без суммы отката и прочих подарков не считается.
Лучше бы эти деньги достались регионам РФ, которые нуждаются в средствах на решение экономических, социальных проблем и на развитие собственных инфраструктурных проектов. В последние годы там ощущается острая нехватка средств, многие регионы закредитованы и имеют дефицит бюджетов. А федеральные власти деньги на сторону тратят при этом. Сомневаюсь, что это разумно.
При этом в России живёт в основном бедное население, особенно в глубинке.
Помощь бывает безвозмездная - это транжирство руководства стран за счет обирания своего населения, и нормальная, это выделение денег в кредит с обязательными гарантиями возврата, будь то деньги, товары, продукты, предприятия, отрасли или части территории государств которым выделена помощь.
Какие страны и когда безвозмездно помогали России даже при ЧО (типа землетрясений, наводнений, крупных аварий и пр.? Пока идут только одни санкции.
отдавать.