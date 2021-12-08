Белоруссия введет запрет на импорт ряда товаров из США и ЕС
Власти Белоруссии с 1 января введут продовольственное эмбарго на ряд товаров из Евросоюза, США и других стран. Как сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу правительства, данный шаг является ответом Белоруссии на ранее введенные на санкции.
Под запрет также попадут товары из Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.
Среди запрещенных к ввозу продуктов значатся свинина, ряд субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи (кроме предназначенных для посева), фрукты и орехи, животные масла, колбасы, кондитерские изделия, соль.
В правительстве подчеркнули, что запрет не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта.
По данным на 2020 год, Белоруссия импортировала товаров, на которые с 1 января 2022 года наложено эмбарго, из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и ряда других стран на общую сумму около 400 млн. долларов. Больше всего таких товаров было ввезено из ЕС. Крупнейшие статьи: яблоки и груши, цитрусовые, шоколад, сыры и творог.
Также Минск в ответ на санкции против авиационной отрасли Белоруссии, в основе которых лежит «недобросовестная конкуренция», примет аналогичные шаги. Более того, власти страны расширят список лиц, нежелательных для въезда в Белоруссию и Союзное государство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да ничего не исчезнет. Просто РФ очистила рынок Беларуси для себя. Будет перепродавать то что сама закупает.
всё то что потом поставляется в РФ,
"Лука" бульбы знов обожрался,"понесло",уже трубу "перекрывал",теперь в "отказняк" собрался,.....плешка "дыбом встает" от "замыслов".
ЗАЧЕМ?
Лучше вы к нам))))))))))) кэлбас , сало и масло можете взять с собой.
получается, Беларусь шлёт на экспорт в Россию то, что сама же и закупает?
А ВЫ КАК ДУМАЛИ?
Мы тут давно уже писали, что в маленькая Белоруссия , не может по определению произвести такую прорву молочных и колбасных изделий и гонит фальсификат. Ведь всё упиралось что БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ, ВКУСНОЕ, ЭКОЛОГИЧНОЕ.
Сельское хозяйство — пао ВИКИ, даваёт более 7 % национального ВВП, обеспечивает занятость более 9 % населения. всё население 9 408 400 человек, отсюда минус стариков и детей. От этого числа 9% на всё земледелие и животноводство. Минус механизаторы.
Основной сельскохозяйственной отраслью является земледелие и молочное животноводство.
Основные пищевые культуры: картофель (6,9 млн т), сахарная свёкла (4,8 млн т), пшеница (2,5 млн т)
Себя они наверно обеспечивают мясо-молчными продуктами, а на экспорт...вряд ли.