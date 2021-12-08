Белоруссия введет запрет на импорт ряда товаров из США и ЕС

10:15 8.12.2021

Власти Белоруссии с 1 января введут продовольственное эмбарго на ряд товаров из Евросоюза, США и других стран. Как сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу правительства, данный шаг является ответом Белоруссии на ранее введенные на санкции.

Под запрет также попадут товары из Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

Среди запрещенных к ввозу продуктов значатся свинина, ряд субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи (кроме предназначенных для посева), фрукты и орехи, животные масла, колбасы, кондитерские изделия, соль.

В правительстве подчеркнули, что запрет не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта.

По данным на 2020 год, Белоруссия импортировала товаров, на которые с 1 января 2022 года наложено эмбарго, из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и ряда других стран на общую сумму около 400 млн. долларов. Больше всего таких товаров было ввезено из ЕС. Крупнейшие статьи: яблоки и груши, цитрусовые, шоколад, сыры и творог.

Также Минск в ответ на санкции против авиационной отрасли Белоруссии, в основе которых лежит «недобросовестная конкуренция», примет аналогичные шаги. Более того, власти страны расширят список лиц, нежелательных для въезда в Белоруссию и Союзное государство.