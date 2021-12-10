Эксперты ЦБ РФ предложили ввести адресную помощь вместо регулирования цен
В Центробанке России заявили, что адресная помощь малоимущим полезнее регулирования цен в магазинах. Об этом говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте регулятора.
Эксперты ЦБ РФ назвали адресную помощь одним из способов борьбы с инфляцией, отметив, что прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и даже может отрицательно повлиять на экономику. Регулирование цен на государственном уровне создает дисбаланс на рынках товаров, что может привести к негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики в целом.
Так, если заморозить цены и экспортные пошлины, то снизятся инвестиции в производство и выпуск товаров, стоимости на которые регулируются. Это, в свою очередь, затормозит производство.
Кроме того, прямое регулирование не может спасти от роста цен в долгосрочной перспективе. Еще одним риском является появление дефицита товаров и расширение теневой экономики.
В публикации отмечается, что мнение ее авторов может не совпадать с официальной позицией Центробанка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спасибо, что предупреждают. А то народ без предупреждения конечно не замечает бешеной инфляции. Она такая "незаметная".
В России очень по-доброму относятся к гомоcекcуалистам.
Их, конечно, на словах ругают, но все равно покупают их диски, смотрят их шоу, дают им взятки, позволяют им себя грабить, и регулярно за них голосуют...
странно что в цб есть эксперты!
Судя по первой персоне умных там быть не должно!
Офицера девятки Коржакова уволили из КГБ СССР в 1990 г без пенсии в 42 г ... Интересно почему?
Теперь малоимущий должен будет скачать себе в смартфон соответствующее приложение, оформить в уполномоченном банке кредит с кэшбэком, произвести предоплату в размере двадцати пяти МРОТ, отчитаться в налоговой инспекции обо всём своём имуществе с доходами,.... Да! Обязательно заложить всю движимость и недвижимость на сумму, не менее указанной в отдельном постановлении ЦБ РФ, получить QR код. Фу, кажется всё!