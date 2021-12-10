Эксперты ЦБ РФ предложили ввести адресную помощь вместо регулирования цен

В Центробанке России заявили, что адресная помощь малоимущим полезнее регулирования цен в магазинах. Об этом говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте регулятора.

Эксперты ЦБ РФ назвали адресную помощь одним из способов борьбы с инфляцией, отметив, что прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и даже может отрицательно повлиять на экономику. Регулирование цен на государственном уровне создает дисбаланс на рынках товаров, что может привести к негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики в целом.

Так, если заморозить цены и экспортные пошлины, то снизятся инвестиции в производство и выпуск товаров, стоимости на которые регулируются. Это, в свою очередь, затормозит производство.

Кроме того, прямое регулирование не может спасти от роста цен в долгосрочной перспективе. Еще одним риском является появление дефицита товаров и расширение теневой экономики.

В публикации отмечается, что мнение ее авторов может не совпадать с официальной позицией Центробанка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2021, 16:09
    Гость: !

    Спасибо, что предупреждают. А то народ без предупреждения конечно не замечает бешеной инфляции. Она такая "незаметная".

  2. 10.12.2021, 13:47
    Гость: Кстати...

    В России очень по-доброму относятся к гомоcекcуалистам.
    Их, конечно, на словах ругают, но все равно покупают их диски, смотрят их шоу, дают им взятки, позволяют им себя грабить, и регулярно за них голосуют...

  4. 10.12.2021, 13:02
    Гость: тд

    Офицера девятки Коржакова уволили из КГБ СССР в 1990 г без пенсии в 42 г ... Интересно почему?

  5. 10.12.2021, 11:13
    Гость: Гладко было на бумаге

    Теперь малоимущий должен будет скачать себе в смартфон соответствующее приложение, оформить в уполномоченном банке кредит с кэшбэком, произвести предоплату в размере двадцати пяти МРОТ, отчитаться в налоговой инспекции обо всём своём имуществе с доходами,.... Да! Обязательно заложить всю движимость и недвижимость на сумму, не менее указанной в отдельном постановлении ЦБ РФ, получить QR код. Фу, кажется всё!

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