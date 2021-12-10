Эксперты ЦБ РФ предложили ввести адресную помощь вместо регулирования цен

07:50 10.12.2021

В Центробанке России заявили, что адресная помощь малоимущим полезнее регулирования цен в магазинах. Об этом говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте регулятора.

Эксперты ЦБ РФ назвали адресную помощь одним из способов борьбы с инфляцией, отметив, что прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и даже может отрицательно повлиять на экономику. Регулирование цен на государственном уровне создает дисбаланс на рынках товаров, что может привести к негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики в целом.

Так, если заморозить цены и экспортные пошлины, то снизятся инвестиции в производство и выпуск товаров, стоимости на которые регулируются. Это, в свою очередь, затормозит производство.

Кроме того, прямое регулирование не может спасти от роста цен в долгосрочной перспективе. Еще одним риском является появление дефицита товаров и расширение теневой экономики.

В публикации отмечается, что мнение ее авторов может не совпадать с официальной позицией Центробанка.