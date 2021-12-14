Названа средняя зарплата мигрантов из Средней Азии, трудящихся в России
Средний месячный доход мигрантов из республик Средней Азии, приезжающих на заработки в Россию, составляет 47,1 тысячи рублей в месяц, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные исследования сотрудников Федерации мигрантов России и ученых из МГУ.
Как отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян, среднемесячный доход которых, по данным Росстата, сейчас составляет 54,6 тысячи рублей, а медианная (половина работников получают больше, а половина - меньше) с учетом индивидуальных предпринимателей и частного найма - 32,4 тысячи рублей.
При этом сами приезжие из среднеазиатских республик хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тысячи рублей, добавил Коженов.
Самые выгодные вакансии для гастарбайтеров - в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки - в ЖКХ и сельском хозяйстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Г-да гусские всёпропальщики и 146% в России нищие, откуда вы берёте зарплату в 12000 и гастеры работают на низкооплачиваемых местах? Значит можно работать и зарабатывать? МОЖНО. Но вы хотите НЕ РАБОТАТЬ И ПОЛУЧАТЬ
Вот это ближе к правде...
У меня соседа на завод компьютерщиком звали...
Моя пенсия больше...
Интересно - а задумается ли тут кто-нибудь над тем почему средняя больше 50000 а медианах всего 32000?
Если неясно - помогу. Но многим это не понравится. Потому, что придётся расстаться с иллюзией о том, что средняя зарплата - хороший показатель. :)
меня можно в мигранты записать и платить так же как и им ? А то выходит только30т.р. при 5 разряде. выслуге . и северных
А чего они среднюю считают? В день мигранты получают от 2-х до 3-х тысяч в зависимости от квалификации.