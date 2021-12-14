Названа средняя зарплата мигрантов из Средней Азии, трудящихся в России

12:24 14.12.2021

Средний месячный доход мигрантов из республик Средней Азии, приезжающих на заработки в Россию, составляет 47,1 тысячи рублей в месяц, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные исследования сотрудников Федерации мигрантов России и ученых из МГУ.

Как отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян, среднемесячный доход которых, по данным Росстата, сейчас составляет 54,6 тысячи рублей, а медианная (половина работников получают больше, а половина - меньше) с учетом индивидуальных предпринимателей и частного найма - 32,4 тысячи рублей.

При этом сами приезжие из среднеазиатских республик хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тысячи рублей, добавил Коженов.

Самые выгодные вакансии для гастарбайтеров - в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки - в ЖКХ и сельском хозяйстве.