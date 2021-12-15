Как построена система налогообложения криптовалют в мире?

19:16 15.12.2021

Криптовалюты находят все большее признание среди правительств.

Легализация Bitcoin как платежного средства в Сальвадоре сделала серьезный шаг в процессе “адаптации” криптовалют. Впрочем, пока нет общего подхода к налогообложению криптовалют в разных странах.

Осенью 2020 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела масштабное исследование по вопросам налогообложения криптовалют в мире.

Суть криптовалют и налогообложение налогом на прибыль и подоходным налогом в разных странах

Оказалось, что разные страны - члены ОЭСР по-разному определяют криптовалюты . Например, в Австралии, Франции, Чили, Чехии, Люксембурге, Нигерии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании они рассматриваются как нематериальные активы. В Аргентине, Бразилии, Хорватии, Дании, Израиле, Японии, Словакии и ЮАР криптовалюты - это финансовый инструмент или актив. В Австрии, Канаде, Китае и Индонезии - товар или виртуальный товар, в Бельгии, Кот-д'Ивуар, Италии и Польше - валюта, в Японии - легальное платежное средство, а в США сущность криптовалют пока не определена, что не мешает этой стране заявлять о введении налогообложения криптовалют.

При налогообложении доходов, полученных от криптовалют существует ряд оснований, с которыми связывают необходимость уплаты налога, , в большинстве случаев это отчуждение криптовалюты за вознаграждение. Небольшое количество стран не рассматривают любые операции по обмену криптовалюты и ее выводу, произведенные физическими лицами в качестве основания для уплаты налогов. В большинстве же стран обмен криптовалют на фиатные деньги - это основание для уплаты налогов.

Во многих странах налоговый режим операций в криптовалютах также варьируется в зависимости от статуса налогоплательщика. Случайные сделки или сделки, совершаемые с целью получения прибыли, в большинстве случаев приводят к возникновению налоговых обязательств по налогу на прирост капитала. При этом торговля криптовалютами как вид бизнеса в большинстве стран несет за собой применение обычных налоговых ставок для коммерческих организаций.

Основания уплаты налогов в отношении полученных с помощью майнинга криптовалют для целей налогообложения налогом на прибыль и подоходным налогом (Источник: ОЭСР)

* Налоговый режим будет зависеть от индивидуального анализа. ** Майнинг считается коммерческой деятельностью и поэтому облагается налогом.

Подходы к налогообложению НДС

Режим обложения НДС криптовалют в разных странах более единообразен, чем режим обложения налогом на прибыль.

Практически во всех странах обмен криптовалют не облагается НДС. Это применимо независимо от того, производится ли обмен на фиатную валюту или другую криптовалюту. Приобретение товаров или услуг за криптовалюту также не облагаться НДС, и поэтому НДС не должен взиматься с стоимости самих критовалют. Криптовалюты представляют собой только средство платежа, и транзакция не является бартером. Однако поставка налогооблагаемых товаров и услуг, оплачиваемых криптовалютами, по-прежнему облагается НДС.

Но есть некоторые исключения. Например, во Франции и Италии получение новых токенов посредством майнинга также не облагается НДС. Это позволяет избежать дополнительных сложностей, связанных с учетом, необходимым для определения стоимости криптовалют и вычетов, а также потенциального включения физических лиц или небольших компаний в правила регистрации в целях уплаты НДС.

При этом услуги, связанные с обменом криптовалют, но не являющиеся неотъемлемой частью этих обменов, имеют более разнообразный режим в разных странах. НДС не взимается в подавляющем большинстве стран, обычно потому, что на него распространяются исключения или положения, касающиеся финансовых услуг. В других странах, особенно за пределами ЕС, услуги, связанные с обменом криптовалют, подпадают под обычные правила налогообложения НДС как предоставление налогооблагаемых услуг.

Как в России, Украине и Беларуси?

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон «О цифровых и финансовых активах». Он определил цифровые активы как имущество, а собственники “криптоактивов” получили гарантии прав в случае их декларирования.

Налогооблагаемой базой для налога на прибыль для компаний в этом случае выступает разница между ценой приобретения и ценой продажи вышеуказанного актива. При этом пока криптовалюты в России не облагаются НДС. Основная ставка налога на прибыль в России составляет 20%.

В Украине, согласно планируемым изменениям в Налоговый кодекс, планируется ввести налог на прибыль в отношении виртуальных активов в размере 5% для юрлиц. Для физлиц подоходных налог от операций с криптоактивами составит 5% плюс 1,5% - военный сбор. НДС криптовалюта в Украине не облагается.

В Беларуси регулирование криптовалют гораздо более либеральное. В конце 2017 года в стране был принят Декрет №8 "О развитии цифровой экономики". В соответствии с ним криптовалюты не облагаются ни подоходным налогом для физлиц, ни налогом на прибыль для юрлиц до 1 января 2023 года. Это сделало из Беларуси “налоговую гавань” для инвесторов, причем не только в криптовалюту, но и в другие токенизированные активы.

Так, в 2018 году в Беларуси появилась первая на пространстве СНГ регулируемая криптобиржа Currency.com, которая предложила инвесторам широкий перечень токенизированных активов - от токенизированных акций и облигаций до токенизированных индексов и ETF. На данный момент на торговой платформе более 3 тыс. токенизированных активов и более 30 популярных криптовалют.

Соответственно инвестор через одну торговую платформу может работать с различными токенизированными активами, уплачивая значительно меньшие комиссии, чем при инвестиции в доверительное управление или напрямую в акции компании через брокера. Этому способствуют указанные выше налоговые льготы и конкурентные комиссии Currency.com.

Более того, сегодня инвестировать с помощью криптобиржи Currency.com могут и компании - как из Беларуси, так из стран ЕАЭС, Азии и Европы. Регуляция Беларуси позволяет учитывать токены на балансе компаний. То есть, все сделки с ними будут абсолютно легальны и прозрачны, а также документально подтверждены. Для начала инвестирования компании стоит лишь пройти несложную процедуру регистрации и верификации на криптобирже Currency.com, после чего клиенту будут доступны все возможности для торговли и инвестирования от имени и за счет средств компании, что расширяет возможности компаний для альтернативных инвестиций по сравнению с классическими инструментами , например, банковскими депозитами или корпоративными облигациями.

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