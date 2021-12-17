Центробанк повысил ставку до максимума с 2017 года

14:57 17.12.2021

Совет директоров Центробанка на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 п.п. — с 7,5 до 8,5%, говорится в сообщении Банка России. Таким образом, она выросла до максимума с октября 2017 года.

«Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%», — говорится в релизе.

При этом ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях, ближайшее из которых назначено на 11 февраля. В 2021 году Центробанк семь раз (с учетом последнего решения) пересматривал ключевую ставку в сторону повышения.

Повышение ключевой ставки, в числе прочего, может приводить к росту ставок по кредитам. В последний раз ставка регулятора составляла 8,5% осенью 2017 года. Повышение на один процентный пункт произошло впервые с июля 2021 года. При этом с июля 2020-го по март 2021-го показатель находился на историческом минимуме и составлял 4,25%.