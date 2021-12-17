Центробанк повысил ставку до максимума с 2017 года
Совет директоров Центробанка на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 п.п. — с 7,5 до 8,5%, говорится в сообщении Банка России. Таким образом, она выросла до максимума с октября 2017 года.
«Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%», — говорится в релизе.
При этом ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях, ближайшее из которых назначено на 11 февраля. В 2021 году Центробанк семь раз (с учетом последнего решения) пересматривал ключевую ставку в сторону повышения.
Повышение ключевой ставки, в числе прочего, может приводить к росту ставок по кредитам. В последний раз ставка регулятора составляла 8,5% осенью 2017 года. Повышение на один процентный пункт произошло впервые с июля 2021 года. При этом с июля 2020-го по март 2021-го показатель находился на историческом минимуме и составлял 4,25%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Был бы 1933 год был,я бы сказал что это враги народа делают.Только немного стабилизировались цены после роста,только народ стал понемногу пользоваться кредитами в нормальном объеме,тут же поднимают ставки.То есть добивают и банковский сектор,и всю экономику.Конечно только дотационные банки типа Сбера выживут - сидят на шее народа.
Очередной властный бред.
Повышение ставки как раз ведёт к взрыву инфляции, так как кредиты дорожают, в особенности краткосрочные, а это всё тянет за собой цены и тарифы.
И такая ставка как 8,5% явно не приведёт к падению инфляции а к её стремительному росту.
В США например, она никогда не была выше 5% и то, лет 60 назад. Сейчас в США она составляет 0,25%.
Из всего этого я делаю один вывод. ЦБ РФ на прямую поддерживает Минфин США и ФРС США, поглощая инфляцию США, а мы своим трудом отмываем нефтедоллары США для ЦБ РФ, которые ЦБ тут же отправляет в экономику США. ну и с помощью инфляции ЦБ заставляет нас вытряхивать накопления которые народ на чёрный день прячем мимо иностранных филиалов банков в РФ типа "Сбер" или прочие. Всё это тоже в конечном итоге ЦБ отправляет в США на поддержку их экономики.
Уже наверное неграмотному колхознику понятно, взрыв цен в РФ и инфляция сейчас- не результат неких "негативов и тенденций" в мире как нам дуют в уши из Кремля, это полностью искусственный процесс который запущен в РФ самим Кремлём, под его наблюдением и корректировкой.
С той же банальной целью- максимально вытряхнуть из народа ЛЮБЫЕ деньги!
Можно кончено полагать, что власть РФ идёт к полному безналу, и избавление народа от наличных денег это один из этапов внедрения безналичных.
Если кто то полагает, что власть РФ на это никогда не пойдёт, то оглянитесь, все годы эта власть по сути занималась политический и экономическим авантюризмом. Профессионализмом там и не пахло никогда.
Для ускорения процесса сначала нужно выбросить мешки с долларами в мусор, а затем пугать "возникновением коммунизма" всех пацюков, нацюков и фашиков.
Лучшие финансисты и икономисты мира в тренде. ФРС им поможет выжимать последнюю кровь из россиян и страны. Ждем-с риторики об объективной необходимости и обоснованности повышения цен и тарифов. Верхи уже не могут жить иначе, а низам все это на "пользу". Кто не содержит свою армию, тот содержит чужую. Кто не желает национализировать банки, тот будет кормить чужих банкиров и постоянно платить дань ФРСу.
Бег с препятствием по спирали.