Как оформить микрозайм через Интернет

01:29 24.12.2021

Технологии значительно упрощают жизнь человека.

Для решения многих вопросов сегодня даже не надо выходить из дома. Если у вас есть банковская карточка, вы можете оплачивать мобильную связь, совершить покупки, заказывать еду и даже оформить микрозайм. Мы сразу же переведем средства на ваш карт-счет после одобрения заявки.

Оформление онлайн микрокредита — быстро и удобно

Самый быстрый и удобный способ оформить микрозайм до зарплаты без посещения отделения микрофинансовой организации — отправить заявку онлайн через веб-сайт МФО «Акшамат».

Вы не тратите время на посещение офиса.

Не придется собирать документы. Достаточно удостоверения личности.

Оперативный ответ на запрос. Нам нужно всего 15 минут, чтобы принять решение.

Высокая вероятность, что запрос будет одобрен. По нашему опыту, отказов почти не бывает.

Перевод денег на счет вашей банковской карточки производится в тот же день. Ведь некоторые вопросы не терпят отлагательств.

Гарантия безопасности. Все действия надежно защищены.

Небольшие процентные ставки. Размер окончательной выплаты вы будете знать еще до оформления заявки.

Несколько вариантов погашения: в отделении компании, через терминал Qiwi (в размере 2% взимается), переводом на наш расчетный счет (средства поступят в течение трех дней). Возможно досрочное погашение.

Если срочно нужны деньги на банковскую карточку

Для оформления нужно всего несколько минут вашего времени. Оформить можно из устройства с доступом в Интернет.

С помощью калькулятора выберите, сколько и на какой срок хотите взять деньги в долг выгодно тут https://akshamat.kz/kostanay . Мы выдаем деньги в размере 10 000–140 000 тысяч тенге.

Заполните поля, введя личные данные в соответствующие поля.

Прикрепите три фотографии: селфи, сделанное в соответствии с инструкцией на нашем сайте, фотографии удостоверения личности с обеих сторон.

Дождитесь решения по вашему запросу, которое отобразится в личном кабинете.

Если вы являетесь гражданином Казахстана в возрасте 21–60 лет, есть постоянное место работы, мы без проблем выдадим вам микрозайм на дебетовую или кредитную карту.

Наша схема работы с каждым клиентом проста и надежна. Несомненный плюс оформления микрозайма онлайн у нас — это возможность подать заявку круглосуточно из любой точки. Зная, что можно положиться на нас, не страшны никакие финансовые сложности даже вов ремя отпуска или командировки.