Как оформить микрозайм через Интернет
Для решения многих вопросов сегодня даже не надо выходить из дома. Если у вас есть банковская карточка, вы можете оплачивать мобильную связь, совершить покупки, заказывать еду и даже оформить микрозайм. Мы сразу же переведем средства на ваш карт-счет после одобрения заявки.
Оформление онлайн микрокредита — быстро и удобно
Самый быстрый и удобный способ оформить микрозайм до зарплаты без посещения отделения микрофинансовой организации — отправить заявку онлайн через веб-сайт МФО «Акшамат».
- Вы не тратите время на посещение офиса.
- Не придется собирать документы. Достаточно удостоверения личности.
- Оперативный ответ на запрос. Нам нужно всего 15 минут, чтобы принять решение.
- Высокая вероятность, что запрос будет одобрен. По нашему опыту, отказов почти не бывает.
- Перевод денег на счет вашей банковской карточки производится в тот же день. Ведь некоторые вопросы не терпят отлагательств.
- Гарантия безопасности. Все действия надежно защищены.
- Небольшие процентные ставки. Размер окончательной выплаты вы будете знать еще до оформления заявки.
- Несколько вариантов погашения: в отделении компании, через терминал Qiwi (в размере 2% взимается), переводом на наш расчетный счет (средства поступят в течение трех дней). Возможно досрочное погашение.
Если срочно нужны деньги на банковскую карточку
Для оформления нужно всего несколько минут вашего времени. Оформить можно из устройства с доступом в Интернет.
- С помощью калькулятора выберите, сколько и на какой срок хотите взять деньги в долг выгодно тут https://akshamat.kz/kostanay . Мы выдаем деньги в размере 10 000–140 000 тысяч тенге.
- Заполните поля, введя личные данные в соответствующие поля.
- Прикрепите три фотографии: селфи, сделанное в соответствии с инструкцией на нашем сайте, фотографии удостоверения личности с обеих сторон.
- Дождитесь решения по вашему запросу, которое отобразится в личном кабинете.
Если вы являетесь гражданином Казахстана в возрасте 21–60 лет, есть постоянное место работы, мы без проблем выдадим вам микрозайм на дебетовую или кредитную карту.
Наша схема работы с каждым клиентом проста и надежна. Несомненный плюс оформления микрозайма онлайн у нас — это возможность подать заявку круглосуточно из любой точки. Зная, что можно положиться на нас, не страшны никакие финансовые сложности даже вов ремя отпуска или командировки.
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