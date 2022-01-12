Обзор партнерских программ криптовалютных бирж

17:50 12.01.2022

Непрекращающийся рост крипто валютного рынка привел к огромному количеству денежных потоков, вращающихся вокруг него.

Огромный интерес к биткоину, эфириуму и сотням других лучших активов приводит к тому, что в крипто (Crypto) офферы буквально пестрят качественными и разнообразными предложениями.

Безусловным преимуществом рынка криптовалют является тот факт, что репутация крипто (Crypto) офферов несравнимо выше репутации форекс (FX) офферов, а также азартных игр. Кроме того, сфера криптовалют очень активна, регулярно выходят новые монеты и запускаются новые платформы, а давно назревшие решения, наконец, находят свое практическое воплощение.

Соответственно, каждое подобное событие позволяет добавить новый запрос в стратегию продвижения услуги, или занять новую нишу в финансовой вертикали, где конкуренция еще не так высока. А если суметь найти качественный оффер, не сторониться работы в регионах и зарубежных ГЕО, можно открыть настоящую золотую жилу.

Две финансовые ниши, в которых у рекламодателей наиболее востребован арбитраж трафика, это:

1) Провайдеры облачного майнинга

2) Криптовалютные биржи

Существует несколько способов того, как начать работать с крипто партнеркой:

— Можно зарегистрироваться на крипто бирже и получить реферальную ссылку в личном кабинете

— Можно выбрать крипто (Crypto) оффер в одной из множества CPA сетей, в том числе в финансовой CPA партнерке

Расскажем подробнее про конкретные партнерские программы крипто валютных бирж.

Известная площадка BitMEX предлагает вознаграждение в размере 10%-20% от комиссий приведённых вами пользователей. Для того, чтобы получить деньги, вам необходимо быть зарегистрированным на площадке.

Другая не менее известная площадка по обмену криптовалют LocalBitcoins выплачивает партнерам и вебмастерам 20% от комиссии их рефералов. Особенность в том, что оплата производится в биткоине на ваш личный счет на платформе, а значит ваши заработки могут как увеличиться, так и упасть, если не вывести их вовремя.

Есть партнерка и у широко известной крипто биржи Binance. Компания выплачивает вознаграждения за за аффилиатов, новых пользователей, зарегистрировавшихся на портале по вашей ссылке. Вашим доходом станет до 50% комиссии от операций вашего аффилиата. Однако есть у этой программы и ограничения. Стать участниками могут не все, а лишь блогеры, имеющие минимум 5 000 подписчиков. Компания, претендующая на партнерку Binance, должна иметь не менее 2000 подписчиков в одной или нескольких социальных сетей.

Не стоит забывать и про партнерки облачного майнинга, которые могут использовать ваши компьютеры для вычислений, тем самым экономя на затратах на электроэнергию, и выплачивать вам за это вознаграждение.

Среди наиболее горячих и качественных офферов, которые предлагают CPA сети, являются Hashflare и Genesis. В первом случае вам будут платить 15% от транзакций клиента, во втором – 5-8%, в зависимости от того, с какой сетью вы сотрудничаете.

Выводы каждый может сделать сам. Партнерских программ много и у каждой есть как достоинства, так и недостатки. Прежде, чем выбрать партнера, обратите внимание, предлагает ли он круглосуточную поддержку 24/7 и не потребует ли соблюдения определенных требований за пользование своей системой. Ведь самое главное – чтобы ваша работа по привлечению пользователей была оплачена.