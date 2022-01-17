Богатейшие люди мира удвоили свое состояние за время пандемии

Некоммерческая организация Oxfam представила отчет, согласно которому общее состояние десяти богатейших людей планеты за время пандемии COVID-19 выросло вдвое - с $700 млрд до 1,5 трлн долларов.

В докладе «Неравенство убивает» специалисты взяли период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года.

Как отметил исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер, в настоящее время у десяти богатейших людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек».

В докладе также отмечается, что если бы они расходовали по $1 млн в день, то самым богатым людям потребовалось бы 414 лет, чтобы потратить все свое состояние. За это же время доходы 99% людей на планете уменьшились, а свыше 160 млн человек оказались за чертой бедности.

Сейчас в список десяти богатейших людей мира, по версии Forbes, входят:

  • Илон Маск - $268,1 млрд
  • Джефф Безос - $188 млрд
  • Бернард Арно и семья - $187,5 млрд
  • Билл Гейтс - $134,5 млрд
  • Ларри Эллисон - $120,1 млрд
  • Ларри Пейдж - $119,4 млрд
  • Марк Цукерберг - $117,5 млрд
  • Уоррен Баффетт - $116,9 млрд
  • Сергей Брин - $115,1 млрд
  • Стив Балмер - $98,5 млрд
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 00:01
    Гость: ABCD

    Да вы не иначе как блаженный пастор "правак"?
    Идеолог раздвоения головного моска...
    Вам в прозекторскую батенька пора. Укольчики в голову делать.
    Ну прям вас всего не по детски прёт просто от избыточного давления "влево" .

  3. 17.01.2022, 21:25
    Гость: d

    и вот тут-то зомби-левакам остановится и призадуматся..
    Каждый Раз когда Государство Усиливает свой Тотальный контроль - олигархи становятся Богаче.
    вроде вывод Однозначный должен быть - но это же Левые и мозгов у них нет..

  5. 17.01.2022, 20:47
    Гость: даа

    Список фэйковый.На самом деле, указанные товарищи где-то в восьмом деятке.Трудно поверить ,что султан Брунея и прочие султАны и замначальники беднее их

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