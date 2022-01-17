Богатейшие люди мира удвоили свое состояние за время пандемии

17:14 17.01.2022

Некоммерческая организация Oxfam представила отчет, согласно которому общее состояние десяти богатейших людей планеты за время пандемии COVID-19 выросло вдвое - с $700 млрд до 1,5 трлн долларов.

В докладе «Неравенство убивает» специалисты взяли период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года.

Как отметил исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер, в настоящее время у десяти богатейших людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек».

В докладе также отмечается, что если бы они расходовали по $1 млн в день, то самым богатым людям потребовалось бы 414 лет, чтобы потратить все свое состояние. За это же время доходы 99% людей на планете уменьшились, а свыше 160 млн человек оказались за чертой бедности.

Сейчас в список десяти богатейших людей мира, по версии Forbes, входят: