Богатейшие люди мира удвоили свое состояние за время пандемии
Некоммерческая организация Oxfam представила отчет, согласно которому общее состояние десяти богатейших людей планеты за время пандемии COVID-19 выросло вдвое - с $700 млрд до 1,5 трлн долларов.
В докладе «Неравенство убивает» специалисты взяли период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года.
Как отметил исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер, в настоящее время у десяти богатейших людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек».
В докладе также отмечается, что если бы они расходовали по $1 млн в день, то самым богатым людям потребовалось бы 414 лет, чтобы потратить все свое состояние. За это же время доходы 99% людей на планете уменьшились, а свыше 160 млн человек оказались за чертой бедности.
Сейчас в список десяти богатейших людей мира, по версии Forbes, входят:
- Илон Маск - $268,1 млрд
- Джефф Безос - $188 млрд
- Бернард Арно и семья - $187,5 млрд
- Билл Гейтс - $134,5 млрд
- Ларри Эллисон - $120,1 млрд
- Ларри Пейдж - $119,4 млрд
- Марк Цукерберг - $117,5 млрд
- Уоррен Баффетт - $116,9 млрд
- Сергей Брин - $115,1 млрд
- Стив Балмер - $98,5 млрд
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да вы не иначе как блаженный пастор "правак"?
Идеолог раздвоения головного моска...
Вам в прозекторскую батенька пора. Укольчики в голову делать.
Ну прям вас всего не по детски прёт просто от избыточного давления "влево" .
Ровно 10.
Идеальная синагога. (10 надо для молитв).
и вот тут-то зомби-левакам остановится и призадуматся..
Каждый Раз когда Государство Усиливает свой Тотальный контроль - олигархи становятся Богаче.
вроде вывод Однозначный должен быть - но это же Левые и мозгов у них нет..
У кого из этих нищебродов есть дворец за полтора лярда баксов?
Список фэйковый.На самом деле, указанные товарищи где-то в восьмом деятке.Трудно поверить ,что султан Брунея и прочие султАны и замначальники беднее их