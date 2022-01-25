Минфин выступил против предложения ЦБ о запрете криптовалют

15:59 25.01.2022

Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют на территории России

Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют на территории России. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

По его словам, министерство уже подготовило собственную концепцию регулирования крипторынка в стране и ждет по ней позиции правительства.

«Конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — приводит РИА Новости слова Чебескова. Об этом он заявил на конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

20 января ЦБ выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалют на территории РФ. Эта идея мотивировалось тем, что распространение криптовалют создает «существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы».