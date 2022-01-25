Минфин выступил против предложения ЦБ о запрете криптовалют
Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют на территории России
Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют на территории России. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.
По его словам, министерство уже подготовило собственную концепцию регулирования крипторынка в стране и ждет по ней позиции правительства.
«Конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — приводит РИА Новости слова Чебескова. Об этом он заявил на конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».
20 января ЦБ выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалют на территории РФ. Эта идея мотивировалось тем, что распространение криптовалют создает «существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы».
Комментарии читателей Оставить комментарий
в итоге все будет как в США. Финансовое казино должно работать в интересах метрополии. Одно бумажки будут покупать и продавать за другие бумажки , а в итоге те кто вложил кровно заработанные получат какашки.
Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют
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это неожиданно, минфин такая же копрадорский иностранный агент как и цб рф.
однако главное вовсе не это даже.
Главное, а на каком основании цб рф или минфин вообще указывают людям в рф что им позволено делать?
если бы у минфина кто-то спрашивал позволения - криптовалюты даже не появились бы на свет..
это не часть Государственной Финансовой системы - ни минфин, ни цб рф НЕ ИМЕЮТ НИКАКОЙ Юрисдикции над крипровалютами вообще.
все что у них есть, это жажда держать людей под контролем.
и НЕ Выпускать из Фиат концлагеря,
иначе вся эта понзи Афера Левых развалится.
что в реальности они декларируют - это Собственность на Людей в рф..
Крипта это чистый вывоз капитала с использованием сырья - электроэнергии.
Скажем так, хорошо, что обсуждают. Могли запретить и угробить ещё один источник дохода для бюджета.
А вот забота о гражданах, это вряд ли главное. МММ никого не заботило, сами дураки, виноваты. А тут несколько более надёжный актив, участник фондового рынка, хотя и странный. Но всё же валюта, которой не хватает.
Что касается возможности нарушить стабильность финансовой системы, это тоже вряд ли. Никто и не почешется, даже если вся, крипта исчезнет. Риск давно понятен.
(Про взятки и прочие безобразия говорить не буду. Пока в основном очень хорошо используются доллары, а их никто не запрщает).
А вот что должно быть важно для Минфина, это заработок. Будем надеяться, для бюджета.
Так вот, имеющийся план вытащить из неизвестных граждан неизвестные никому суммы простым приказом, это план дохлый. Тут полный туман. А даже там, где видно, и то полстраны в тени. Скроются. Придумают разные теневые схемы. Программисты , а они в основном и пользуются этим, просто переедут работать в Эстонию,
Что можно. Просто необходимо организовать лицензированные, через известные банки, или прямо государственные пункты обмена. Лучше в банках. И там покупать криптовалюту, одновременно брать ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, то есть существенную часть суммы. Это хороший бизнес, раз государство ни копейки в эти бизнесы не вложило, а доход верный.
Соответственно, эти суммы легализовать. А обмен на чёрном рынке надо объявить незаконным.
Как использовать - есть много чего купить.