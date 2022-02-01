Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников

16:08 1.02.2022

Министерство труда и социальной защиты населения РФ рекомендует работодателям перевести большинство сотрудников на удаленный режим работы. Численность работающих из дома организации и компании должны определять, исходя из своих возможностей.

"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

При этом в Минтруда напомнили, что смена режима не может быть основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы по организации удаленки регулируются Трудовым кодексом.

По информации министерства, в сейчас дистанционно работают около трех миллионов человек.