Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников
Министерство труда и социальной защиты населения РФ рекомендует работодателям перевести большинство сотрудников на удаленный режим работы. Численность работающих из дома организации и компании должны определять, исходя из своих возможностей.
"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
При этом в Минтруда напомнили, что смена режима не может быть основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы по организации удаленки регулируются Трудовым кодексом.
По информации министерства, в сейчас дистанционно работают около трех миллионов человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у нас пока пупупу не скажет остановиться - будут по его же совету "делать бабки" из всего. Цинизм, однако. А что делать, если на вершине власти - абсолютный циник.
В Европе уже ковидные ограничения вовсю отменяют, а у нас сплошная истерика, свидетельствующая о явной некомпетентности и недееспособности власти в России.
а там уже и гулаг организовывают.