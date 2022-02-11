Росфинмониторинг будет искать спрятанные деньги россиян у их родственников

20:28 11.02.2022

Российские власти готовятся расширить полномочия государственной «финансовой разведки», чтобы с помощью данных о родственниках, усыновлениях и супругах, в том числе бывших, бороться с отмыванием денег и теневой экономикой, пишет Finanz.ru.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) граждан РФ, чтобы противодействовать легализации преступных доходов и коррупции, сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.

Сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра нужны для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, которые причастны к финансированию терроризма, отмыванию преступных доходов и другим уголовно-наказуемым деяниям.

По мнению Росфинмониторинга, с этой целью важно изучение финопераций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, перемены имени, заключении и расторжении брака и других сведений из реестра позволит повысить эффективность работы, проводимой Росфинмониторингом.

Там отметили, что сейчас отсутствуют правовые основания для предоставления службе сведений из реестра. Эту проблему выявили по результатам мониторинга правоприменения "антиотмывочного" закона.