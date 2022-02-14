Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России

Москва и Санкт-Петербург вновь возглавили рейтинг качества жизни российских регионов, пишет РИА Новости.

Рейтинг строится на основе комплексного учета 67 показателей, которые оценивают фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. 

Таким образом, согласно подсчетам экспертов, наивысший рейтинговый бал оказался у Москвы - 81,4. Далее следует Санкт-Петербург - 80,2 и Московская область - 75,9. Агентство отмечает, что тройка лидеров не меняется в рейтинге уже на протяжении многих лет, существенно опережая следующие за ними субъекты федерации. 

В первую десятку также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.

Аналитики подчеркивают, что регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 50% суммарного ВРП субъектов федерации. В этих регионах проживают 46,8 миллионов человек, или 32 процента всего населения России.

Замыкают список Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.02.2022, 12:18
    Гость: stalker

    "Москва и Санкт-Петербург вновь возглавили рейтинг качества жизни российских регионов." Вот за счет других регионов они этого качества жизни и достигли. Я уже давно предлагаю федеральным властям создать свои удельные княжества в Москве и Питере и отделиться от всей остальной России. Так чтобы другим регионам их кормить не пришлось. Пусть строят свой "рай" в этих "княжествах.

  4. 14.02.2022, 10:48
    Гость: Качествo жизни российских регионов?

    Как мы читаем в 5-м номере eженедельникa Saratov.aif.ru от 02 февраля,
    „В Балакове (ПФО) в сетевом магазине молодая женщина прячет в карман палку колбасы, а ее маленький сын смотрит по сторонам, чтобы женщину не поймали. (...) В этот же самый день стало известно о «продуктовом грабеже» в другом городе - Балашове. Там 37-летний мужчина прямо на улице отобрал у пенсионера сумку с продуктами. (...) Как рассказал управляющий одной саратовской пекарни, у мошенников разработаны целые схемы, как ловчее воровать продукцию с прилавков.
    (...)
    Если раньше люди, снимавшие крупные суммы денег в банке, из соображений безопасности просили родственников и хороших друзей сопроводить их, то скоро за подобной услугой пора будет обращаться, отправляясь в продуктовый магазин. Или идти за покупками в небольшой компании. Чтобы нажитое непосильным трудом удалось принести домой в целости и сохранности.”
    Название этой статьи: „За еду хоть в тюрьму? Кражи в магазинах перестают удивлять”.
    Вот Ваше „качество жизни”.

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