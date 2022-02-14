Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России

09:30 14.02.2022

Москва и Санкт-Петербург вновь возглавили рейтинг качества жизни российских регионов, пишет РИА Новости.

Рейтинг строится на основе комплексного учета 67 показателей, которые оценивают фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Таким образом, согласно подсчетам экспертов, наивысший рейтинговый бал оказался у Москвы - 81,4. Далее следует Санкт-Петербург - 80,2 и Московская область - 75,9. Агентство отмечает, что тройка лидеров не меняется в рейтинге уже на протяжении многих лет, существенно опережая следующие за ними субъекты федерации.

В первую десятку также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.

Аналитики подчеркивают, что регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 50% суммарного ВРП субъектов федерации. В этих регионах проживают 46,8 миллионов человек, или 32 процента всего населения России.

Замыкают список Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.