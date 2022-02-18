Продвижение карточек на Wildberries самовыкупами и другими способами

18:37 18.02.2022

Конкуренция на Вайлдберриз продолжает расти, поэтому продавцам уже не так легко выводить карточки в ТОП.

Для стабильного положения товара на верхней строчки поиска площадки нужно регулярно его продвигать. При этом важно применять определенные инструменты и действия. Разберем, как это работает.

Почему важно заниматься продвижением карточек товаров

Онлайн-покупки – давно привычное явление. Период пандемии лишь усилил склонность к цифровым заказам. Сегодня на маркете размещено около восьмидесяти тысяч магазинов. Отсюда и высокая конкуренция. Поэтому к выходу на платформу нужно отнестись ответственно.

Основной трудностью считается продвижение карточек. Последние являются самым важным инструментом продаж и состоят из четырех полей:

Заголовка. Текстового поля. Характеристик. Фотографии.

Каждый из аспектов крайне важен для продвижения. Чем выше позиция, тем больше вероятность, что товар будет замечен и куплен. Если ваша продукция находится в самом конце списка, то ее, скорее всего, не купят даже по привлекательной цене.

Только известным производителям не нужно особо переживать о продвижении бренда на маркете. Их продукцию, итак, заметят. Но, если вы – новичок, то о таком нюансе стоит позаботится, чтобы выделиться среди конкурентов.

Зачем нужны самовыкупы и как рассчитать их количество

При самовыкупах на Wildberries продавец покупает свою продукцию сам или через посредника. Чем выше процент выкупов, тем выше рейтинг в поиске. С помощью такого инструмента можно создать фиксированный спрос на товар и удерживать карточку в верхней строке выдачи.

Выкупы нужны, чтобы:

Получить отзыв и оценку. Достигнуть высокого оборота продаж. Поддерживать уровень продаж среди конкурентов.

Также самовыкупы очень важны для маркета, так как без них он начнет терять прибыль и тратится на доставку и упаковку.

Рассчитать процент выкупа очень просто: из суммы купленной продукции отнимите число возвратов, не учитывая браки. Полученный показатель умножьте на процент. Данные возьмите за последние шесть месяцев.

Если не можете определиться с количеством самовыкупов, старайтесь ориентироваться на свои финансы и показатели конкурентов. Например, если вы занимаетесь продажей рюкзаков, найдите конкурента в ТОПе выдачи. При стоимости одной вещи за тысячу рублей, он продал рюкзаков за месяц на двести тысяч рублей. Чтобы ваш продукт попал в ТОП, выкупайте на сумму, приближенную к двумстам тысячам, то есть двести рюкзаков.

Риски самовыкупов и другие способы продвижения

Выкупы считаются неофициальным способом продвижения продукции, поэтому используйте их аккуратно. В противном случае вас заметят в мошенничестве и оштрафуют. Администрация Вайлдберриз контролирует процесс и ситуацию на рынке – многих продавцов уже заблокировали.

Есть еще несколько способов продвижения: