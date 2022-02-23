Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $32 млрд

20:45 23.02.2022

Состояние богатейших россиян сократилось в 2022 г. на 32 млрд, а эскалация конфликта на Украине может еще сильнее ухудшить ситуацию, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко возглавляет список богатейших россиян, чье состояние резко сократилось. Согласно Bloomberg Billionaires Index, в этом году Тимченко потерял треть своего состояния, сейчас оно оценивается в $16 млрд.

Гендиректор и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в 2022 г. потерял $6,2 млрд, состояние президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова сократилось $3,5 млрд. По оценке Bloomberg, 23 богатейших россиянина владеют $343 млрд, в то время как в конце года они располагали $375 млрд.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и после обращения к нации подписал соответствующий указ. Индекс Мосбиржи за весь торговый день 21 февраля, включая дополнительные сессии (IMOEX2), во время обращения президента терял более 18%.

К 1 февраля состояние 25 богатейших бизнесменов России с начала этого года снизилось на $17,83 млрд, сообщал ранее Bloomberg. Больше всего — $2,53 млрд за первый месяц 2022 г. — потерял Геннадий Тимченко. В тройку лидеров антирейтинга вошли также Леонид Михельсон и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.