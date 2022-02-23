Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $32 млрд

Состояние богатейших россиян сократилось в 2022 г. на 32 млрд, а эскалация конфликта на Украине может еще сильнее ухудшить ситуацию, пишут "Ведомости" со ссылкой на  Bloomberg.

Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко возглавляет список богатейших россиян, чье состояние резко сократилось. Согласно Bloomberg Billionaires Index, в этом году Тимченко потерял треть своего состояния, сейчас оно оценивается в $16 млрд.

Гендиректор и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в 2022 г. потерял $6,2 млрд, состояние президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова сократилось $3,5 млрд. По оценке Bloomberg, 23 богатейших россиянина владеют $343 млрд, в то время как в конце года они располагали $375 млрд.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и после обращения к нации подписал соответствующий указ. Индекс Мосбиржи за весь торговый день 21 февраля, включая дополнительные сессии (IMOEX2), во время обращения президента терял более 18%.

К 1 февраля состояние 25 богатейших бизнесменов России с начала этого года снизилось на $17,83 млрд, сообщал ранее Bloomberg. Больше всего — $2,53 млрд за первый месяц 2022 г. — потерял Геннадий Тимченко. В тройку лидеров антирейтинга вошли также Леонид Михельсон и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.02.2022, 03:25
    Гость: иван з.

    Все верно.
    Никогда не понимал, какого хрена во времена Великой депрессии пендосовские миллиардеры, ставшие просто миллионерами, из окошек небоскрёбов выбрасывались.
    Американцы - чокнутая нация.

  3. 24.02.2022, 02:25
    Гость: topor

    Внешняя политика России определяется не национальными интересами, а интересами нефтегазовых, металлургических компаний — тех, кто занимается вывозом природных ресурсов из страны. Президент с одной стороны всенародно избран, а с другой является как раз руководителем комитета по управлению делами российской буржуазии. Он выражает интересы высшей бюрократии и олигархата. Поэтому без учета мнения своей социальной опоры он принимать решения не может. Западу наши власти вроде бы пригрозили, пообещали принять серьезные меры в защиту интересов своей страны, но теперь чувствуется, что они боятся собственных слов. Толком не понимают, что делать дальше. Явно к ним сейчас идут гонцы от олигархов с просьбой не дать их разорить. Ведь у Запада есть для этого эффективные инструменты. И тогда сладкая жизнь наших богатеев закончится. Но повода для радости у народа нет. Он всегда и во всех делах был дойной коровой и «пострадавшим».

  5. 24.02.2022, 00:41
    Гость: скоро, скоро все отдадут народу.

    Богоизбранному. В Сити и на Уолл-стрит. Первые признаки уже появились.

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