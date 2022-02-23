Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $32 млрд
Состояние богатейших россиян сократилось в 2022 г. на 32 млрд, а эскалация конфликта на Украине может еще сильнее ухудшить ситуацию, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.
Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко возглавляет список богатейших россиян, чье состояние резко сократилось. Согласно Bloomberg Billionaires Index, в этом году Тимченко потерял треть своего состояния, сейчас оно оценивается в $16 млрд.
Гендиректор и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в 2022 г. потерял $6,2 млрд, состояние президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова сократилось $3,5 млрд. По оценке Bloomberg, 23 богатейших россиянина владеют $343 млрд, в то время как в конце года они располагали $375 млрд.
Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и после обращения к нации подписал соответствующий указ. Индекс Мосбиржи за весь торговый день 21 февраля, включая дополнительные сессии (IMOEX2), во время обращения президента терял более 18%.
К 1 февраля состояние 25 богатейших бизнесменов России с начала этого года снизилось на $17,83 млрд, сообщал ранее Bloomberg. Больше всего — $2,53 млрд за первый месяц 2022 г. — потерял Геннадий Тимченко. В тройку лидеров антирейтинга вошли также Леонид Михельсон и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ага, Дерипаска последний хрен без соли доедают.
Все верно.
Никогда не понимал, какого хрена во времена Великой депрессии пендосовские миллиардеры, ставшие просто миллионерами, из окошек небоскрёбов выбрасывались.
Американцы - чокнутая нация.
Внешняя политика России определяется не национальными интересами, а интересами нефтегазовых, металлургических компаний — тех, кто занимается вывозом природных ресурсов из страны. Президент с одной стороны всенародно избран, а с другой является как раз руководителем комитета по управлению делами российской буржуазии. Он выражает интересы высшей бюрократии и олигархата. Поэтому без учета мнения своей социальной опоры он принимать решения не может. Западу наши власти вроде бы пригрозили, пообещали принять серьезные меры в защиту интересов своей страны, но теперь чувствуется, что они боятся собственных слов. Толком не понимают, что делать дальше. Явно к ним сейчас идут гонцы от олигархов с просьбой не дать их разорить. Ведь у Запада есть для этого эффективные инструменты. И тогда сладкая жизнь наших богатеев закончится. Но повода для радости у народа нет. Он всегда и во всех делах был дойной коровой и «пострадавшим».
Они все давно под санкциями, их кредитует ЦБ.
Богоизбранному. В Сити и на Уолл-стрит. Первые признаки уже появились.