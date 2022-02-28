Финская розничная сеть убирает с полок товары из России

17:25 28.02.2022

Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, из-за ситуации на Украине убирает с полок товары из России.

"S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно", - цитирует РМА Новости заявление пресс-службы компании.

Из продажи исключат продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства - в общей сложности около 50 наименований.

Ранее аналогичное решение концерн принял в отношении своих магазинов в Эстонии. А в нескольких штатах США и в Канаде снимают с продажи водку российского производства, сообщает "Коммерсант".