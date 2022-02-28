Финская розничная сеть убирает с полок товары из России

Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, из-за ситуации на Украине убирает с полок товары из России.

"S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно", - цитирует РМА Новости заявление пресс-службы компании.  

Из продажи исключат продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства - в общей сложности около 50 наименований.

Ранее  аналогичное решение концерн принял в отношении своих магазинов в Эстонии. А в нескольких штатах США и в Канаде снимают с продажи  водку российского производства, сообщает "Коммерсант".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 20:04
    Гость: Чел

    Я живу в Челябинске, продукты покупаю только Уральские, исключения конечно бывают. А белорусскую молочку, у которой срок годности 1 год, пейте сами.

  3. 28.02.2022, 19:00
    Гость: Старый

    Дизтопливо не продавайте этим дегенератам. Вообще нужно полностью отказать в ресурсах, даже в дровах, всем тем, кто дружно вякает под дудку Вашингтона. Это некоторых отрезвит, ну а если и нет, то они - сами себе злобные буратинки.

  4. 28.02.2022, 18:59
    Гость: Гость

    Нашему В.В. Путину надо поставить финскую "кукушку" на место. Запретить продавать им лес. А то приезжает их хмырь - президент и хитренько так ухмыляется. При царе они себя так не вели, эти холопы.

  5. 28.02.2022, 18:53
    Гость: Njet, Molotoff! (1939)

    Финляндия, Финляндия,
    Снова у Ивана туда путь,
    И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
    Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
    Припев.
    Нет, Молотов, нет, Молотов,
    Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков.
    Финляндия, Финляндия,
    Ответ на линию Маннергейма был резким.
    Когда в Карелии начался страшный пожар,
    Разговор многих Иванов закончился.
    Припев.
    Финляндия, Финляндия,
    Её боится непобедимая Красная Армия.
    И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
    Чухна собирается навестить наши красивые места.
    Припев.
    Урал, Урал,
    Там ферма Молотова,
    Сталин и прочие мошенники могут попасть туда,
    Политруки, комиссары и петросоветы.
    Припев.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Германия приостановит сертификацию «Северного потока - 2»
В каких границах признавать ДНР и ЛНР Москве?
Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине
Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине
В Подмосковье прошли учения танковых войск
О чем не сказал Путин: три факта о спецоперации на Украине
Избранное
Ковидная прибыль для олигархов: Россия - полигон для китайских вакцин?
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
Инициированное группой Александра Клячина уголовное дело против предпринимателя Вячеслава Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию
Взбунтовавшийся Рим: акции протестов против введения ковид-сертификатов состоялись более чем в 80 городах Италии
Коля с Уренгоя 2.0: немцы воспитают российскую молодежь в Ельцин Центре
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
Томшин Бэнд «Карлсон» (CD + медиатор)
Медуллярный рак щитовидной железы: симптомы и признаки
Уникальные свойства лука и чеснока: то, что скрывают от людей