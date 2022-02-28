Финская розничная сеть убирает с полок товары из России
Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, из-за ситуации на Украине убирает с полок товары из России.
"S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно", - цитирует РМА Новости заявление пресс-службы компании.
Из продажи исключат продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства - в общей сложности около 50 наименований.
Ранее аналогичное решение концерн принял в отношении своих магазинов в Эстонии. А в нескольких штатах США и в Канаде снимают с продажи водку российского производства, сообщает "Коммерсант".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я живу в Челябинске, продукты покупаю только Уральские, исключения конечно бывают. А белорусскую молочку, у которой срок годности 1 год, пейте сами.
а у нас Маннергейма похвалили. Торопиться не надо, как говорил один персонаж.
Дизтопливо не продавайте этим дегенератам. Вообще нужно полностью отказать в ресурсах, даже в дровах, всем тем, кто дружно вякает под дудку Вашингтона. Это некоторых отрезвит, ну а если и нет, то они - сами себе злобные буратинки.
Нашему В.В. Путину надо поставить финскую "кукушку" на место. Запретить продавать им лес. А то приезжает их хмырь - президент и хитренько так ухмыляется. При царе они себя так не вели, эти холопы.
Финляндия, Финляндия,
Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Припев.
Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков.
Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
Разговор многих Иванов закончился.
Припев.
Финляндия, Финляндия,
Её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
Чухна собирается навестить наши красивые места.
Припев.
Урал, Урал,
Там ферма Молотова,
Сталин и прочие мошенники могут попасть туда,
Политруки, комиссары и петросоветы.
Припев.