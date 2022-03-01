Иностранным инвесторам ограничат выход из российских активов

17:11 1.03.2022

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход иностранных инвесторов из российских активов.

По его словам, российские власти по-прежнему рассматривают иностранный бизнес в качестве потенциальных партнеров.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», - цитирует его слова «Интерфакс».

«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», - добавил он.

Также Мишустин рассказал, что Министерство финансов готовит предложение по амнистии капиталов, что, по его словам, позволит направить больше средств на реализацию новых проектов на территории России.