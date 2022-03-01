Иностранным инвесторам ограничат выход из российских активов
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход иностранных инвесторов из российских активов.
По его словам, российские власти по-прежнему рассматривают иностранный бизнес в качестве потенциальных партнеров.
«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», - цитирует его слова «Интерфакс».
«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», - добавил он.
Также Мишустин рассказал, что Министерство финансов готовит предложение по амнистии капиталов, что, по его словам, позволит направить больше средств на реализацию новых проектов на территории России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"что не вернет российские активы за рубежом, оцениваемые в 3 трлн долларов."
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Хочется увидеть ссылку на эти данные в три триллиона.
по поводу нищебродов. сколько там на табло в сша долга накапало. тыщ по сто на морду включая младенцев. а пафоса то - бедность убожество уничтожение. за то опять европейскую фашистскую шваль проредим. куда плесень свою поставлять европа будет а лягушатину. бедняги. оголодали то как. а пшеничка то тю-тю
На вариант прихватизации чужих капиталов Запад ответит тем, что не вернет российские активы за рубежом, оцениваемые в 3 трлн долларов. Те,кто думает, что пострадают олигархи - ошибаются.Пострадают миллионы российских нищебродов "среднего класса", которые "против частной собственности" других, а значит - обречены на бедность и убожество. А теперь еще и массовое уничтожение в войне.
Вот это мне нравится !
Как оправдывать агрессию - так весь Запад империя лжи и зла, а вот когда жрать хочется «не уходите, наши партнёры пожалуйста !».
Так не бывает. За такое надо платить.
Надо срочно арестовать за вывод 700 лярдов российских денег за бугор которые уже конфискованны западом...