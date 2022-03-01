Иностранным инвесторам ограничат выход из российских активов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход иностранных инвесторов из российских активов.

По его словам, российские власти по-прежнему рассматривают иностранный бизнес в качестве потенциальных партнеров.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», - цитирует его слова «Интерфакс».

«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», - добавил он.

Также Мишустин рассказал, что Министерство финансов готовит предложение по амнистии капиталов, что, по его словам, позволит направить больше средств на реализацию новых проектов на территории России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 20:03
    Гость: личный опыт

    "что не вернет российские активы за рубежом, оцениваемые в 3 трлн долларов."
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    Хочется увидеть ссылку на эти данные в три триллиона.

  2. 01.03.2022, 19:41
    Гость: владимир москва

    по поводу нищебродов. сколько там на табло в сша долга накапало. тыщ по сто на морду включая младенцев. а пафоса то - бедность убожество уничтожение. за то опять европейскую фашистскую шваль проредим. куда плесень свою поставлять европа будет а лягушатину. бедняги. оголодали то как. а пшеничка то тю-тю

  3. 01.03.2022, 18:33
    Гость: джили

    На вариант прихватизации чужих капиталов Запад ответит тем, что не вернет российские активы за рубежом, оцениваемые в 3 трлн долларов. Те,кто думает, что пострадают олигархи - ошибаются.Пострадают миллионы российских нищебродов "среднего класса", которые "против частной собственности" других, а значит - обречены на бедность и убожество. А теперь еще и массовое уничтожение в войне.

  4. 01.03.2022, 18:30
    Гость: Европеец

    Вот это мне нравится !
    Как оправдывать агрессию - так весь Запад империя лжи и зла, а вот когда жрать хочется «не уходите, наши партнёры пожалуйста !».
    Так не бывает. За такое надо платить.

  5. 01.03.2022, 18:27
    Гость: Наебулину

    Надо срочно арестовать за вывод 700 лярдов российских денег за бугор которые уже конфискованны западом...

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