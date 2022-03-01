Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребкредитам и ипотеке

10:24 1.03.2022

Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% годовых с 12,9-21,7%. Ранее ставка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас банк предлагает одинаковые ставки для всех сумм, разбивка по срокам убрана. ВТБ повысил ставку с 5,9-13,8% до 15,9-29,9% годовых, сообщает РИА Новости.

Ранее ВТБ повысил также ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3%. Сбербанк увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 7,3 процентного пункта - до 18,6% годовых.

ЦБ РФ в понедельник экстренно увеличил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. При этом ранее регулятор с целью поддержки банков на фоне санкций сообщал, что до 30 июня приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита.