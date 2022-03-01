Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребкредитам и ипотеке
Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% годовых с 12,9-21,7%. Ранее ставка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас банк предлагает одинаковые ставки для всех сумм, разбивка по срокам убрана. ВТБ повысил ставку с 5,9-13,8% до 15,9-29,9% годовых, сообщает РИА Новости.
Ранее ВТБ повысил также ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3%. Сбербанк увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 7,3 процентного пункта - до 18,6% годовых.
ЦБ РФ в понедельник экстренно увеличил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. При этом ранее регулятор с целью поддержки банков на фоне санкций сообщал, что до 30 июня приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы начали войну с другой страной - день до этого врали, что не начнёте. Как Гитлер когда то.
Почувствуете очень быстро - в ценах на всё, в невозможности очень многого, в потерях фирм, росте безработицы. Если вы за эту вами начатую войну - надо за это платить.
Аргументы «мол они (НАТО) бы и так начали» это аргументы захватчиков и агрессора.
Если до сих пор у меня было плохое отношение к вашей власти и некоторым рьяным националистам, то теперь ко всем кто из вас поддерживает эту агрессию.
Ипотечные ставки это мелочь. Из-за этих санкций никому и в голову не взбредёт ипотека - будут проблемы выжить.
Поражает, что Вы и мёртвых своих не вывозите - этож какая должна быть сволота чтобы такое поддерживать ради пиара ?
Вы постоянно покупаете товары тех кому нужны кредиты и если вы полагаете, что вы не будете платить их долги вы очень сильно ошибаетесь.
Зато очень выгодно откладывать и хранить.
страно, берите кредиты, ВСУ активно помогает их закрывать
Что мы почувствуем ? Лично я потребительскими кредитами не пользуюсь. Ипотеки тоже не имею. Было заявлено, что по ранее заключенным ипотечным договорам ставки повышать не станут. В настоящий момент не идет речь относительно изменения ставок по кредитам, уже выданным коммерческим и производственным предприятиям. Если ставки и поднимут, то в отношении новых кредитных договоров. Но тут каждому решать, брать их или нет. Тут на днях вы к нашему народу обратился с призывом "мужики". Так что же злорадствуете по поводу наших возможных проблем ? Вот вы сами себя и выдали. Плевать вам на всех живущих в России. Как и всему вашему Западу. Так что не надо пытаться нас лбами сталкивать. Не получится. Мы скорее всем вам войну объявим и после похороним.