ЦБ снизил комиссию при покупке валюты для физлиц с 30% до 12%

10:22 4.03.2022

Банк России принял решение с 4 марта снизить комиссию для физических лиц, покупающих иностранную валюту через брокеров. Теперь она составит 12%, а не 30%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление ЦБ.

Цель такого шага — "выравнивание конкурентных условий на рынке и поддержание финансовой стабильности".

Для юридических лиц устанавливается комиссия на уровне 12% от суммы операции.

Накануне Банк России обязал брокеров взимать комиссию не менее 30% с физических лиц при покупке валюты на бирже для выравнивания конкурентных условий между банками и брокерами, так как банки имеют возможность использовать разницу между курсом покупки и продажи валюты.