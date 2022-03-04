ЦБ снизил комиссию при покупке валюты для физлиц с 30% до 12%
Банк России принял решение с 4 марта снизить комиссию для физических лиц, покупающих иностранную валюту через брокеров. Теперь она составит 12%, а не 30%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление ЦБ.
Цель такого шага — "выравнивание конкурентных условий на рынке и поддержание финансовой стабильности".
Для юридических лиц устанавливается комиссия на уровне 12% от суммы операции.
Накануне Банк России обязал брокеров взимать комиссию не менее 30% с физических лиц при покупке валюты на бирже для выравнивания конкурентных условий между банками и брокерами, так как банки имеют возможность использовать разницу между курсом покупки и продажи валюты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разница между 1-м долларом и 1-м рублём равна 1-му доллару.
как спасти такую ситуацию,которой никогда ни у кого еще не было.
Вы допрыгаетесь, идиоты. Сейчас товарищ "майор ФСБ" Байден подпишет, наконец указ, что России нельзя продавать невозобновляемые ресурсы, и трындец не только вашей, уже почти бывшей, "европке", но и много еще кому. Мы вытерпим, не впервой, но вы забудете слово "жрать". Навсегда. Я не шучу, а ты, одноклеточный, можешь сколько угодно ржать, как конь. На этот раз все ваше "человечество" (читай, биомусор) закончится окончательно.
Да ничего не стоит эта бумажка в реальности, просто потому, что ценообразование от него уже вообще никак не зависит.
Дефолт не наступает просто оттого, что какой-то дурачок написал на вас какой-то "рейтинг". Да и "ВВП" - никакое не преимущество в войне. Да и слова эти уже сегодня - оксюморон. Мальчики, вы еще не поняли, что того мира, где вы понахватались этих терминов, больше нет?