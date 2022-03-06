MasterCard и Visa приостанавливают деятельность в России
Платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны, выпущенные за рубежом — в России.
Компании объяснили свое решение военной операцией России на Украине. Visa сообщила, что работает над прекращением всех транзакций. «Мы сожалеем, что это повлияет на наших ценных коллег, клиентов, партнеров, торговцев и держателей карт, которых мы обслуживаем в России»,— цитирует «Коммерсант» заявление компании.
Центробанк сообщил, что карты MasterCard и Visa российских банков продолжат работать в России. Будут недоступны трансграничные операции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Или в голове от пропаганды нет места здравому смыслу?
Или вы думаете с момента начала спецоперации распалась западная финансовая система?
Кстати интересно, участники "спецоперации" станут ветеранами войны? На Украине я уверен будут и герои и ветераны.
один рубль равен один боливар.
потому что у рф Есть сырье и есть Енергия.
производственная цепочка:
сырье->енергия/работа->готовый продукт
в рф есть все кроме последней стадии - и ЭТО НЕ Случайность.
Папа теперь ты будешь меньше пить?
Нет сыночек! Теперь ты будешь меньше есть...
а мне всегда было странно что американские корпорации контролируют Все Платежи даже Внутри рф!
это же Абсурд и угроза нацбезопасности.
еще раз напомню, это привелигированное положение visa/mastercard было напрямую продавлено минфином и цб рф.
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однако в чем вообще проблема?
платежи сегодня делаются вообще в мобилы..
этот кусок пластмассы не имеет никакой роли в реальности - реликт уже минувшей эпохи который Продавливает Государство потому что так проще за вами слежку вести и конфискации проводить.