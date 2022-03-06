MasterCard и Visa приостанавливают деятельность в России

10:05 6.03.2022

Платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны, выпущенные за рубежом — в России.

Компании объяснили свое решение военной операцией России на Украине. Visa сообщила, что работает над прекращением всех транзакций. «Мы сожалеем, что это повлияет на наших ценных коллег, клиентов, партнеров, торговцев и держателей карт, которых мы обслуживаем в России»,— цитирует «Коммерсант» заявление компании.

Центробанк сообщил, что карты MasterCard и Visa российских банков продолжат работать в России. Будут недоступны трансграничные операции.