MasterCard и Visa приостанавливают деятельность в России

Платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны, выпущенные за рубежом — в России.

Компании объяснили свое решение военной операцией России на Украине. Visa сообщила, что работает над прекращением всех транзакций. «Мы сожалеем, что это повлияет на наших ценных коллег, клиентов, партнеров, торговцев и держателей карт, которых мы обслуживаем в России»,— цитирует «Коммерсант» заявление компании.

Центробанк сообщил, что карты MasterCard и Visa российских банков продолжат работать в России. Будут недоступны трансграничные операции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.03.2022, 23:23
    Гость: Вы серьезно?

    Или в голове от пропаганды нет места здравому смыслу?
    Или вы думаете с момента начала спецоперации распалась западная финансовая система?
    Кстати интересно, участники "спецоперации" станут ветеранами войны? На Украине я уверен будут и герои и ветераны.

  3. 06.03.2022, 18:45
    Гость: d

    потому что у рф Есть сырье и есть Енергия.
    производственная цепочка:
    сырье->енергия/работа->готовый продукт
    в рф есть все кроме последней стадии - и ЭТО НЕ Случайность.

  4. 06.03.2022, 17:02
    Гость: Силиконовый

    Папа теперь ты будешь меньше пить?
    Нет сыночек! Теперь ты будешь меньше есть...

  5. 06.03.2022, 14:35
    Гость: d

    а мне всегда было странно что американские корпорации контролируют Все Платежи даже Внутри рф!
    это же Абсурд и угроза нацбезопасности.
    еще раз напомню, это привелигированное положение visa/mastercard было напрямую продавлено минфином и цб рф.
    -
    однако в чем вообще проблема?
    платежи сегодня делаются вообще в мобилы..
    этот кусок пластмассы не имеет никакой роли в реальности - реликт уже минувшей эпохи который Продавливает Государство потому что так проще за вами слежку вести и конфискации проводить.

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