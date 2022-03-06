Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября
Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам.
«Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — цитирует URA.RU сообщение Госдумы.
Ранее этот закон одобрили в Совете Федерации РФ. Оформить кредитные каникулы можно с 1 марта 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
проблема в кубышке-ее больше нет.
У меня коммуналка сьедает 10% пенсий и всего 2-3% всех доходов. Тебе этого не понять.
собака-то порыта?
Как там у них за бугром. Новые построенные дома вначале сдаются дорого в наем на год а потом помесячно как гостиница $30-40 в день получается, а затем лет через 20-30 когда дом уже не новый и требует капремонта и коммуникации поизносились дом переводят в разряд кондоминимума и квартиры распродаются. Чтобы дальнейший дорогой ремонт переложить на жильцов. Они живут и платят примерно половина это ипотека банку а вторая половина сборы на ремонт, уборку и за коммуналку.
В нынешних условиях властям во избежание бунта следует вообще отменить ипотеку и заплатить застройщикам из кубышки. А в дальнейшем строить и выделять жильё нуждающимся бесплатно в наем как это было раньше.