Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября

17:32 6.03.2022

Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам.

«Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — цитирует URA.RU сообщение Госдумы.

Ранее этот закон одобрили в Совете Федерации РФ. Оформить кредитные каникулы можно с 1 марта 2022 года.