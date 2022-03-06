Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября

© KM.RU, Алексей Белкин

Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. 

«Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — цитирует URA.RU сообщение Госдумы.

Ранее этот закон одобрили в Совете Федерации РФ. Оформить кредитные каникулы можно с 1 марта 2022 года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.03.2022, 22:00
    Гость: Европеец

    У меня коммуналка сьедает 10% пенсий и всего 2-3% всех доходов. Тебе этого не понять.

  4. 06.03.2022, 21:41
    Гость: Питон

    Как там у них за бугром. Новые построенные дома вначале сдаются дорого в наем на год а потом помесячно как гостиница $30-40 в день получается, а затем лет через 20-30 когда дом уже не новый и требует капремонта и коммуникации поизносились дом переводят в разряд кондоминимума и квартиры распродаются. Чтобы дальнейший дорогой ремонт переложить на жильцов. Они живут и платят примерно половина это ипотека банку а вторая половина сборы на ремонт, уборку и за коммуналку.

  5. 06.03.2022, 21:29
    Гость: Добрый совет

    В нынешних условиях властям во избежание бунта следует вообще отменить ипотеку и заплатить застройщикам из кубышки. А в дальнейшем строить и выделять жильё нуждающимся бесплатно в наем как это было раньше.

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© KM.RU, Артем Чернов
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