ЦБ РФ ограничил переводы физлиц за рубеж суммой в $5 тыс. в месяц

Центральный Банк РФ

Банк России вводит ограничение в $5 тысяч в месяц на перевод за рубеж денежных средств физлицами - резидентами другим резидентам РФ, а также физлицами - нерезидентам, в том числе родственникам. 

Сумма будет определяться с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных ЦБ на дату поручения на осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца, пишет "Интерфакс".

Таким образом ограничивается возможность перевода денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физлиц - резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными).

Ограничение касается и переводов денежных средств со счетов резидентов, открытых в уполномоченных банках, за рубеж в пользу других физлиц-резидентов, не являющихся их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, а также переводов со счетов за рубеж в пользу физлиц - нерезидентов, в том числе являющихся их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.

Помимо этого, ограничение распространяется на переводы денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, за рубеж физлицам - нерезидентам, в том числе являющимися их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.03.2022, 20:09
    Гость: ТМП

    Очередная комбинация филиала ФРС и финансового спекулянты на территории нашей страны под названием ЦБ, где русское золото махинаторы

  4. 06.03.2022, 19:59
    Гость: Почему

    мне " успешный" европеец не отвечает, а только такие вот поравалильщики? А очень просто, бегает он сейчас виляя дряблыми бёдрами и гузком в поисках выброшенной просрочки, так как больше 2/3 пенсии уходит на оплату жкх. И это без всяких санкций чехам

  5. 06.03.2022, 19:48
    Гость: Социальное жильё

    При 3000 евро? Очередная брехня. Это только кто живёт на пособие и нищих. Нет, ты эту хрень можешь своим одноклеточным коллегам втюхивать, но не мне

Все комментарии (23)
Выбор читателей
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
Валерия Гергиева изгнали из Мюнхенского оркестра и Ла Скалы.
«Проблемный» дирижер Валерий Гергиев: запоздалое увольнение путинского маэстро
«Это упреждающий удар» - военный эксперт о причинах спецоперации и ресурсах ВСУ
Спекулянты зерном хотят оставить граждан России без хлеба
Спекулянты зерном хотят оставить граждан России без хлеба
Избранное
Наталья Андрейченко: «Мне так и не простили моего отъезда»
«Суд в России сегодня воспринимается не как орган правосудия, а как… да, "весы Фемиды", только на которых взвешивается не правота сторон, а соотношение их силовых потенциалов»
Чайф «Оранжевое настроение III»
Евро-2020: кто виноват и что делать?
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
Песня из «Кабачка 13 стульев» впервые за 40 лет прозвучала целиком на концерте Оркестра Мазаева
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
Взбунтовавшийся Рим: акции протестов против введения ковид-сертификатов состоялись более чем в 80 городах Италии
Чернобыль. Принятый вызов
Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
Советы по выезду на дорогу во время и после карантина