5 способов найти деньги для погашения кредита

23:47 9.03.2022

Досрочное погашение кредита позволит существенно сэкономить на переплате. Где найти это «лишние» деньги, особенно когда доходы едва покрывают текущий заработок.

Досрочное погашение кредита позволит существенно сэкономить на переплате. Где найти это «лишние» деньги, особенно когда доходы едва покрывают текущий заработок? Эксперты сайта Bank-Rank.ru подготовили 5 эффективных способов найти дополнительные средства для погашения кредита.

Экономия

Первое, что необходимо сделать, проанализировать расходы. Возможно, от каких-то трат можно отказать на время. Например, отказаться от походов в столовую на работе и носить обеды из дому, не покупать кофе на улице в бумажных стаканчиках и т.п. Или ходить пешком, если расстояние не превышает 3-4 остановок. Отложить на время крупные покупки или смену гардероба, если старые вещи в хорошем состоянии.

Важно отметить, что ограничение носит временный характер. Высвобожденные средства направлять на досрочное погашение. Это позволит не только быстрее избавиться от кредита, но и снизить долговую нагрузку на бюджет.

Подработка

Недостающую сумму можно заработать. Благодаря интернету можно найти подходящую подработку с быстрой оплатой. И речь не только об удаленных вакансиях или фрилансе. На досках объявлений можно найти вакансии с частичной занятостью.

Например, выкладка товара в магазинах, мерчендайзинг, страхование, раздача листовок, клининг банкоматов, такси, услуги грузчика, курьерская доставка, выгул собак и т.п. Можно поискать вакансии по специальности.

Подработку можно найти и на основном месте работы. Достаточно обратиться к начальству или в отдел кадров. Могут предложить вторую ставку или часть, замещение отсутствующего сотрудника, временное сезонное усиление.

Пособия, льготы, налоговые вычеты

Стоит проверить, попадает ли должник под какие-либо льготы от государства либо пособия. Например, вычеты на детей, за детский сад или школьное питание, образование студента, имущественные вычеты за первое жилье, за лечение и т.п.

Информацию о вычетах можно найти в 220 ст. Налогового кодекса, о пособиях на портале Госуслуг. Даже небольшой вычет суммарно за год собирается в приличную сумму.

Распродажа

Продать что-нибудь ненужное. Практически у каждого человека есть вещи, которыми он не пользуется, но жалко выкинуть, а подарить не кому. Их можно продать.

Для этого достаточно перебрать шкафы и разобрать хлам на балконе и кладовке. Можно выставить совсем символически суммы, которые вполне соберутся на ежемесячный платеж. Заодно в доме станет просторнее.

Торговля урожаем

Если имеется дачный участок или огород, часть урожая можно продавать. Законом это не запрещается и становиться на учет в налоговой не нужно. Для этого должно выполняться два условия:

запрещается использовать наемный труд;

площадь участка не превышает 0,5 га.

Таким образом, можно смело реализовывать излишки. Высоким спросом пользуется ягода и фрукты. Овощи тоже можно реализовать, но стоимость за килограмм будет ниже, кроме чеснока. Объявления можно дать в подъезде, общедомовой группе, предложить коллегам по работе и знакомым.

При желании можно найти массу способов для заработка, и выбрать наиболее приемлемый, а то и несколько источников. Главное, делать это загодя, а не озадачиваться за пару дней до платежа по кредиту. Но и здесь можно найти массу вариантов практически с мгновенной оплатой труда.