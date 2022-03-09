5 способов найти деньги для погашения кредита
Досрочное погашение кредита позволит существенно сэкономить на переплате. Где найти это «лишние» деньги, особенно когда доходы едва покрывают текущий заработок? Эксперты сайта Bank-Rank.ru подготовили 5 эффективных способов найти дополнительные средства для погашения кредита.
Экономия
Первое, что необходимо сделать, проанализировать расходы. Возможно, от каких-то трат можно отказать на время. Например, отказаться от походов в столовую на работе и носить обеды из дому, не покупать кофе на улице в бумажных стаканчиках и т.п. Или ходить пешком, если расстояние не превышает 3-4 остановок. Отложить на время крупные покупки или смену гардероба, если старые вещи в хорошем состоянии.
Важно отметить, что ограничение носит временный характер. Высвобожденные средства направлять на досрочное погашение. Это позволит не только быстрее избавиться от кредита, но и снизить долговую нагрузку на бюджет.
Подработка
Недостающую сумму можно заработать. Благодаря интернету можно найти подходящую подработку с быстрой оплатой. И речь не только об удаленных вакансиях или фрилансе. На досках объявлений можно найти вакансии с частичной занятостью.
Например, выкладка товара в магазинах, мерчендайзинг, страхование, раздача листовок, клининг банкоматов, такси, услуги грузчика, курьерская доставка, выгул собак и т.п. Можно поискать вакансии по специальности.
Подработку можно найти и на основном месте работы. Достаточно обратиться к начальству или в отдел кадров. Могут предложить вторую ставку или часть, замещение отсутствующего сотрудника, временное сезонное усиление.
Пособия, льготы, налоговые вычеты
Стоит проверить, попадает ли должник под какие-либо льготы от государства либо пособия. Например, вычеты на детей, за детский сад или школьное питание, образование студента, имущественные вычеты за первое жилье, за лечение и т.п.
Информацию о вычетах можно найти в 220 ст. Налогового кодекса, о пособиях на портале Госуслуг. Даже небольшой вычет суммарно за год собирается в приличную сумму.
Распродажа
Продать что-нибудь ненужное. Практически у каждого человека есть вещи, которыми он не пользуется, но жалко выкинуть, а подарить не кому. Их можно продать.
Для этого достаточно перебрать шкафы и разобрать хлам на балконе и кладовке. Можно выставить совсем символически суммы, которые вполне соберутся на ежемесячный платеж. Заодно в доме станет просторнее.
Торговля урожаем
Если имеется дачный участок или огород, часть урожая можно продавать. Законом это не запрещается и становиться на учет в налоговой не нужно. Для этого должно выполняться два условия:
- запрещается использовать наемный труд;
- площадь участка не превышает 0,5 га.
Таким образом, можно смело реализовывать излишки. Высоким спросом пользуется ягода и фрукты. Овощи тоже можно реализовать, но стоимость за килограмм будет ниже, кроме чеснока. Объявления можно дать в подъезде, общедомовой группе, предложить коллегам по работе и знакомым.
При желании можно найти массу способов для заработка, и выбрать наиболее приемлемый, а то и несколько источников. Главное, делать это загодя, а не озадачиваться за пару дней до платежа по кредиту. Но и здесь можно найти массу вариантов практически с мгновенной оплатой труда.
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