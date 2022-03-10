Китай отказал России в поставках авиазапчастей
Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. По его словам, Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах.
"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - приводит слова Кудинова "Интерфакс".
Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Весь мир от Японии и до Скандинавии помогает Украине,от оружия,советников-добровольцев и гуманитарнй помощи! Китай также в этом участвует!Что кремлёвский "историк",что нынешняя Россия,это изгои в цивилизованном мире!
Вообще то уже определили что эта новость из разряда фейков. Никакого отношения к поставкам источник новости не имеет. Чего обрадовались то?
У тебя есть "альтернатива",слесарня в гараже?!
Чтобы память тебе освежить,напомню:бери "расстрельное приспособление " и прямиком в Кремль,но тебя первого "замочат", даже не дошедшего до сортира!
Так Китай Наш или не наш?