Китай отказал России в поставках авиазапчастей

13:35 10.03.2022

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. По его словам, Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах.

"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - приводит слова Кудинова "Интерфакс".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.