Китай отказал России в поставках авиазапчастей

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. По его словам, Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах.

"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - приводит слова Кудинова "Интерфакс".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2022, 16:28
    Гость: Реальность такова..

    Весь мир от Японии и до Скандинавии помогает Украине,от оружия,советников-добровольцев и гуманитарнй помощи! Китай также в этом участвует!Что кремлёвский "историк",что нынешняя Россия,это изгои в цивилизованном мире!

  2. 10.03.2022, 16:24
    Гость: Alex203

    Вообще то уже определили что эта новость из разряда фейков. Никакого отношения к поставкам источник новости не имеет. Чего обрадовались то?

  4. 10.03.2022, 16:22
    Гость: ..надо расстрелять...

    Чтобы память тебе освежить,напомню:бери "расстрельное приспособление " и прямиком в Кремль,но тебя первого "замочат", даже не дошедшего до сортира!

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