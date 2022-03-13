Около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций

18:27 13.03.2022

Половина золотовалютных резервов Банка России заморожены из-за санкций. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"У нас общий объем резервов около $640 млрд, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - цитирует Силуанова ТАСС.

Министр добавил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.

"Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", - отметил Силуанов.

Глава Минфина также напомнил, что долги в отношении стран, которые недружественно отнеслись к России, будут оплачиваться в рублях.