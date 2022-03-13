Около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций
Половина золотовалютных резервов Банка России заморожены из-за санкций. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"У нас общий объем резервов около $640 млрд, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - цитирует Силуанова ТАСС.
Министр добавил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.
"Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", - отметил Силуанов.
Глава Минфина также напомнил, что долги в отношении стран, которые недружественно отнеслись к России, будут оплачиваться в рублях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Настоящих преступников в наше время не сажают!
Думаю зря Америка так..((, хотя и господина Байдена видимо не осталось санкций..
Это рекет, чистой воды, или объявление войны? Всё российское - на свалку ..((, а вот всё остальное - пусть будет в США.., но будет ли!? Я сомневаюсь.. , так как ( из разговоров с американцами!) в США, чисто американские, только чипсы и кока-кола, да пепси.., а вот остальное - завозное..((.. Фермеры американские - молодцы ( картошка, куры и..) , но этого и в России- хватает, а вот остального..- только чипсы!..
Однополярный мир ушёл и безвозвратно, вот это точно!
Что хотел сказать ещё:- Гугл - банит русские сайты(!), у меня в айфоне было несколько ссылок, но нажимая их , высвечивается error.. Вот что значит Демократия, а вы о каких-то митингах ( вчерашний день!).., о.., но это на полном серьезе, банят!
В США до сих пор выискивают тех, кто атаковал Капитолий, но Клинтонша, сын Байдена или ..- живут мирно и ни о чем плохом , в их адрес(!), и не помышляют!
Учитесь Демократии, берите пример!
Европа - сама себя высекла, подписавшись в альянс, дудочки дали всем, но играют они только по команде, а так ( Европа) - отстой, особенно в последнее время!((
О Европе- вспомнился старый стишок :- В развалинах мелькали чьи-то тени.., то Партизаны замыкая круг, шли на врага..- Ох и стремно ( Европе!) им теперь..)), язык их уже довёл до Киева!)) А дефолт в США- будет.., если не будет третьей..
Берегите себя!
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В 2021 г,в разгар ковида с большим скрипом, дали пенсионерам и школьникам по 10 тыс руб. Дали потому что нельзя не дать -в других странах население поддерживали деньгами гораздо серьезнее. И орали божились клялись что больше давать нельзя-економика пострадает!? Сколько с каждого содрали и кинули псу под хвост сейчас ? Считаем! 300 млрд долл-на 145 млн населения -с каждого более чем по 2 тысячи долл -более чем по 200 тысяч. руб.! И божатся клянутся вопят что у нас все нормально и экономика бодра и весела!? Как мы резво догнали и перегнали произведения Салтыкова -Щедрина! Аж дух захватывает!
Знали о том, что заморозят счета? Знали. Миллионы раз предупреждали. Но не послушали. Так почему нет уголовных дел в отношении тех, кто заведомо умышленно нанес значительный ущерб государству? Или в России сажают только тех, кто украл буханку хлеба?
То,что золотовалютные резервы наполовину оказались замороженными на Западе - это не что иное как госизмена руководства Центрального банка,т.к. дураку ясно,что у врагов никто не хранит деньги.Пора с этим разобраться и публично казнить виновных за колоссальный принесенный вред стране и народу.