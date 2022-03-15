На Украине начали национализировать российские вагоны
Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило украинское агентство УНИАН.
"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более трех тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — цитирует сообщение РИА Новости.
Украинская компания 26 февраля сообщила, что прекратила любое взаимодействие с Российскими железными дорогами, включая диспетчерскую связь.
В начале марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чудак написал,укроп что ли обалваненный? -верю,верю
Кормить этих вонючек? Будет изъята Вменяемая часть ,незаконно присоединенная к этому недогосударству ,т.е. Восточная часть с Русским населением,умеющим работать,а не воровать
Воровали,ничего удивительного,таков уж этот народ
Судя по написанному, в стране у гостя и системы образования нет
«Это не имеет никакого отношения к экспроприации или национализации самолетов. Это всего лишь перерегистрация. Можно сравнить с автомобилем, который снимается с учета в ГИБДД в Москве и ставится на учет в ГИБДД в Санкт-Петербурге, но собственник не меняется», – поясняет глава отраслевого портала Авиа.ру Роман Гусаров.