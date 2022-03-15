На Украине начали национализировать российские вагоны

14:57 15.03.2022

Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило украинское агентство УНИАН.

"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более трех тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — цитирует сообщение РИА Новости.

Украинская компания 26 февраля сообщила, что прекратила любое взаимодействие с Российскими железными дорогами, включая диспетчерскую связь.

В начале марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.

