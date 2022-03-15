На Украине начали национализировать российские вагоны

Пассажирский поезд

Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) национализирует несколько тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщило украинское агентство УНИАН.

"Укрзализныця" начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более трех тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны!" — цитирует сообщение РИА Новости.

Украинская компания 26 февраля сообщила, что прекратила любое взаимодействие с Российскими железными дорогами, включая диспетчерскую связь.

В начале марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.03.2022, 21:01
    Гость: а России надо ли ВСЮ хохляндию?

    Кормить этих вонючек? Будет изъята Вменяемая часть ,незаконно присоединенная к этому недогосударству ,т.е. Восточная часть с Русским населением,умеющим работать,а не воровать

  5. 15.03.2022, 20:21
    Гость: тоже гость

    «Это не имеет никакого отношения к экспроприации или национализации самолетов. Это всего лишь перерегистрация. Можно сравнить с автомобилем, который снимается с учета в ГИБДД в Москве и ставится на учет в ГИБДД в Санкт-Петербурге, но собственник не меняется», – поясняет глава отраслевого портала Авиа.ру Роман Гусаров.

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