Основатель Bosco di Ciliegi Куснирович с 2020 года имеет гражданство Италии

17:46 19.03.2022

Основной владелец люксового ретейлера Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович в октябре 2020 года получил итальянское гражданство. Это стало известно из раскрытия информации подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd, сообщение было опубликовано только в четверг, 17 марта 2022 года, сообщает РБК.

В британской Investments Global Ltd Куснировичу по состоянию на декабрь 2021 года напрямую принадлежит 70%, оставшиеся 30% — у Bosco Holding Ltd. Британская компания выступает владельцем российского юрлица, на которое оформлена недвижимость, а также итальянской MKC Group S.r.l., которая специализируется на продаже спортивной одежды и аксессуаров. Согласно последним доступным данным, в 2019 году выручка Investmetns Global Ltd составила €89,2 млн (свыше 6,4 млрд руб.). Выручка всей группы Bosco di Ciliegi, которая управляет столичным ГУМом, по собственным данным, в 2019 году составила 40 млрд руб.

Bosco di Ciliegi основана Куснировичем в 1991 году. Розничная сеть группы включает более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров: Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Ermanno Scervino, Etro, Gucci, ISAIA, Malo, La Perla, Marina Rinaldi, Moschino и другие — а также магазины часов и ювелирных украшений Chaumet, Longines, Pomellato, Ulysse Nardin.

Магазины группы Bosco расположены в исторических торговых центрах Москвы — ГУМе, Петровском и Смоленском пассажах, «Весне» на Новом Арбате — и в других городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Калуге. Историческое здание ГУМа Куснирович арендует с 1992 года, а в 2014 году его структуры переподписали договор с Росимуществом сроком на 49 лет.

С 2002 по 2017 год Bosco разрабатывала форму и одевала олимпийскую сборную.

В Bosco di Ciliegi отказались от комментариев.