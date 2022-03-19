Основатель Bosco di Ciliegi Куснирович с 2020 года имеет гражданство Италии

Основной владелец люксового ретейлера Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович в октябре 2020 года получил итальянское гражданство. Это стало известно из раскрытия информации подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd, сообщение было опубликовано только в четверг, 17 марта 2022 года, сообщает РБК.

В британской Investments Global Ltd Куснировичу по состоянию на декабрь 2021 года напрямую принадлежит 70%, оставшиеся 30% — у Bosco Holding Ltd. Британская компания выступает владельцем российского юрлица, на которое оформлена недвижимость, а также итальянской MKC Group S.r.l., которая специализируется на продаже спортивной одежды и аксессуаров. Согласно последним доступным данным, в 2019 году выручка Investmetns Global Ltd составила €89,2 млн (свыше 6,4 млрд руб.). Выручка всей группы Bosco di Ciliegi, которая управляет столичным ГУМом, по собственным данным, в 2019 году составила 40 млрд руб.

Bosco di Ciliegi основана Куснировичем в 1991 году. Розничная сеть группы включает более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров: Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Ermanno Scervino, Etro, Gucci, ISAIA, Malo, La Perla, Marina Rinaldi, Moschino и другие — а также магазины часов и ювелирных украшений Chaumet, Longines, Pomellato, Ulysse Nardin.

Магазины группы Bosco расположены в исторических торговых центрах Москвы — ГУМе, Петровском и Смоленском пассажах, «Весне» на Новом Арбате — и в других городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Калуге. Историческое здание ГУМа Куснирович арендует с 1992 года, а в 2014 году его структуры переподписали договор с Росимуществом сроком на 49 лет.

С 2002 по 2017 год Bosco разрабатывала форму и одевала олимпийскую сборную.

В Bosco di Ciliegi отказались от комментариев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.03.2022, 23:33
    Гость: !

    Нужно запретить двойное гражданство! Либо ты с Россией, либо нет. Как можно иметь двойное гражданство скажем и РФ, и США, если при получении гражданства США дается клятва верности США? Нужно делать выбор - какой страны ты гражданин и какому государству служишь.
    Двойное гражданство это "Свой среди чужих, чужой среди своих".

  3. 19.03.2022, 22:53
    Гость: Сварог - государственники против троцкистов во власти

    Сказали про итальянское гражданство, значит есть и израильское. Вот она та самая гнилая "элитка" скрытых троцкистов, которая сегодня рулит во власти и бизнесе, которая возвысилась над нашим народом и паразитирует на его нищете. Мы русские люди вправе спросить, кто эти люди, почему в их руках такая неограниченная власть и такие колоссальные богатства. Почему антирусское лобби космополитов, связанное этническими нитями с Мировой финансовой закулисой глобалистов, заправляет на всех этажах государственной власти.
    \\\\\\\\\\\\
    Недавно мне попалась статья в инете "ГУМ со скидкой". Сколько стоит главный магазин страны для олигарха-троцкиста Куснировича. Погуглите и многое поймете. Отмечается что Куснировия получил буквально за бесценок здание гигантского ГУМа. В здании ГУМа у Михаила Куснировича есть личный кабинет с видом на Спасскую башню. И в Кремле предприниматель — желанный гость. Получив по заниженной цене ГУМ в аренду, олигарх использует его для собственных бутиков, так и сдает площади в субаренду - фактически чистая скрытая коррупция,
    когда за счет всей страны обогащается частное лицо особо приближенное к власти. Получается что только за последние 5 лет госбюджет мог недосчитаться от сдачи универмага около 15 миллиардов рублей. На эти деньги можно было бы удвоить сумму, которую Правительство недавно решило выделить на повышение зарплат бюджетников всей страны. Вот вам и реальная сущность российского бизнеса, вот вам и сказки про эффективных частных менеджеров.

  5. 19.03.2022, 20:25
    Гость: Гы-гы- и мне непонятно

    что с того?
    Он один такой что ли.
    Он же не гос.служащий.
    -----------
    А насчет переделывается-НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

    Об этом надо было думать раньше.

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