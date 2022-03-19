ЕС начал разработку плана по передаче активов бизнесменов из РФ Украине

Ну вы сравнили!

Сталину бы в голову не пришло бомбить Украину.

Сталин был коммунистов и интернационалистом, НЕ ДЕЛИЛ ЛЮДЕЙ

ПОТ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ И СОРТАМ, на богатых и БЕДНЫХ.

Как делают только фашисты и расисты.

Как пели

+Наше слово гордое «товарищ»

Нам дороже всех красивых слов.

С этим словом мы повсюду дома,

Нет для нас ни черных, ни цветных,

Это слово каждому знакомо,

С ним везде находим мы родных+

А ТУТ-ХОХДЫ, БАНДНРОВЦЫ , все плохие, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН ,

ПРИБОЛТЫ, всех оскорбляют и сеют мсежнациональную рознь по гос. телеканалам , это о Соловьиных вечнрах на каналн Россия1

+Молодым — везде у нас дорога,

Старикам — везде у нас почет+

А тут.... старики обуза, им пенсии платить надо

При Сталине за 16 лет отставая аграрная РИ стала ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ДЕРЖАВОЙ, а тут ... великие рассияни летал-летали на вражьих боингах и аэробусах, ....а потом им плохие еврпейские дядьки сказали -НЕ ДАДИМ ВАМ ЗАПЧАСТЕЙ, а сунетесь за границу-и САМОЛЁТЫ ОТБЕРЁМ.

Это просто позор какой-то