ЕС начал разработку плана по передаче активов бизнесменов из РФ Украине

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Власти Евросоюза обсуждают возможность передачи замороженных в ЕС российских активов Украине. Об этом изданию Bloomberg сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

В ответ на просьбу прокомментировать эти данные пресс-секретарь главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер заявил, что пока активы «только заморожены», а сама фон дел Ляйен не просила изучить этот вопрос, пишет РБК.

ЕС ввел санкции против десятков российских предпринимателей и топ-менеджеров компаний, в том числе главы «Роснефти» Игоря Сечина, основателя USM Holdings Алишера Усманова, акционера НОВАТЭКа Геннадия Тимченко и главы «Северстали» Алексея Мордашова. Им запретили въезжать на территорию Евросоюза, а все их активы, включая доли в компаниях, счета и недвижимость, заморозили.

В качестве одной из причин введения санкций Брюссель называл участие некоторых из этих предпринимателей во встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 марта. На ней обсуждалось дальнейшее ужесточение западных санкций.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2022, 00:39
    Гость: Это все равно как если бы Сталин з-халва-халва

    Ну вы сравнили!
    Сталину бы в голову не пришло бомбить Украину.

    Сталин был коммунистов и интернационалистом, НЕ ДЕЛИЛ ЛЮДЕЙ
    ПОТ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ И СОРТАМ, на богатых и БЕДНЫХ.

    Как делают только фашисты и расисты.
    Как пели

    +Наше слово гордое «товарищ»
    Нам дороже всех красивых слов.
    С этим словом мы повсюду дома,
    Нет для нас ни черных, ни цветных,
    Это слово каждому знакомо,
    С ним везде находим мы родных+

    А ТУТ-ХОХДЫ, БАНДНРОВЦЫ , все плохие, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН ,

    ПРИБОЛТЫ, всех оскорбляют и сеют мсежнациональную рознь по гос. телеканалам , это о Соловьиных вечнрах на каналн Россия1

    +Молодым — везде у нас дорога,
    Старикам — везде у нас почет+

    А тут.... старики обуза, им пенсии платить надо

    При Сталине за 16 лет отставая аграрная РИ стала ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ДЕРЖАВОЙ, а тут ... великие рассияни летал-летали на вражьих боингах и аэробусах, ....а потом им плохие еврпейские дядьки сказали -НЕ ДАДИМ ВАМ ЗАПЧАСТЕЙ, а сунетесь за границу-и САМОЛЁТЫ ОТБЕРЁМ.
    Это просто позор какой-то

  3. 19.03.2022, 21:42
    Гость: Помнится

    Жириновский как-то с подвала вещал, что развалит США.
    Думаю ему стоит верить.

  4. 19.03.2022, 21:24
    Гость: Петр

    Простой пример. Несколько лет назад в Ульяновске наладили производство ИЛ-76. В связи с этим Россия активно переманивала на этот завод работников с Ташкентского авиазавода (который в СССР ИЛ-76 и выпускал). Читал лет 5 назад пост одного из таких работников, переехавших из Ташкента в Ульяновск. Одна из основных мыслей: "Зарплата копеечная, немного поработаю и уволюсь." Вот так в России авиапром поднимают.

  5. 19.03.2022, 21:12
    Гость: Забавно

    Основным принципом западного капиталистического мира всегда было священное право собственности. И захват чужой собственности говорит о том, что это священное право собственности кричит ку-ку.

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