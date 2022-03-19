ЕС начал разработку плана по передаче активов бизнесменов из РФ Украине
Власти Евросоюза обсуждают возможность передачи замороженных в ЕС российских активов Украине. Об этом изданию Bloomberg сообщили три источника, знакомых с ситуацией.
В ответ на просьбу прокомментировать эти данные пресс-секретарь главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер заявил, что пока активы «только заморожены», а сама фон дел Ляйен не просила изучить этот вопрос, пишет РБК.
ЕС ввел санкции против десятков российских предпринимателей и топ-менеджеров компаний, в том числе главы «Роснефти» Игоря Сечина, основателя USM Holdings Алишера Усманова, акционера НОВАТЭКа Геннадия Тимченко и главы «Северстали» Алексея Мордашова. Им запретили въезжать на территорию Евросоюза, а все их активы, включая доли в компаниях, счета и недвижимость, заморозили.
В качестве одной из причин введения санкций Брюссель называл участие некоторых из этих предпринимателей во встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 марта. На ней обсуждалось дальнейшее ужесточение западных санкций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну вы сравнили!
Сталину бы в голову не пришло бомбить Украину.
Сталин был коммунистов и интернационалистом, НЕ ДЕЛИЛ ЛЮДЕЙ
ПОТ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ И СОРТАМ, на богатых и БЕДНЫХ.
Как делают только фашисты и расисты.
Как пели
+Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных+
А ТУТ-ХОХДЫ, БАНДНРОВЦЫ , все плохие, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН ,
ПРИБОЛТЫ, всех оскорбляют и сеют мсежнациональную рознь по гос. телеканалам , это о Соловьиных вечнрах на каналн Россия1
+Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почет+
А тут.... старики обуза, им пенсии платить надо
При Сталине за 16 лет отставая аграрная РИ стала ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ДЕРЖАВОЙ, а тут ... великие рассияни летал-летали на вражьих боингах и аэробусах, ....а потом им плохие еврпейские дядьки сказали -НЕ ДАДИМ ВАМ ЗАПЧАСТЕЙ, а сунетесь за границу-и САМОЛЁТЫ ОТБЕРЁМ.
Это просто позор какой-то
Отнимут у воров российских, передадут ворам украинским.
Жириновский как-то с подвала вещал, что развалит США.
Думаю ему стоит верить.
Простой пример. Несколько лет назад в Ульяновске наладили производство ИЛ-76. В связи с этим Россия активно переманивала на этот завод работников с Ташкентского авиазавода (который в СССР ИЛ-76 и выпускал). Читал лет 5 назад пост одного из таких работников, переехавших из Ташкента в Ульяновск. Одна из основных мыслей: "Зарплата копеечная, немного поработаю и уволюсь." Вот так в России авиапром поднимают.
Основным принципом западного капиталистического мира всегда было священное право собственности. И захват чужой собственности говорит о том, что это священное право собственности кричит ку-ку.