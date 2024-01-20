Торг за 2 доллара: индийские НПЗ усиливают давление на российских экспортеров нефти

15:06 20.01.2024

В декабре на индийские НПЗ должны были поступить 5 миллионов баррелей легкой сахалинской нефти «Сокол». Но танкеры так и остались на рейде — ни один из них не разгрузил ни бочки нефти

Индия занимает вторую строчку в списке импортеров российской нефти. Среди стран, получающих наши углеводороды морем, индийские покупатели — вообще впереди всех. Тем не менее, ни один российский танкер не разгрузился в индийских портах за месяц. Торг идет за каждый доллар скидки.

Дружба дружбой, а табачок — врозь. Эту солдатскую премудрость на собственной шкуре ощутили российские продавцы нефти в конце прошлого и начале этого года. Индия входит в число дружественных стран с самого начала СВО, но российские танкеры уже месяц не могут разгрузиться в портах страны. Торговля идет не по-детски жестко, несмотря на все преимущества российского товара перед конкурентами. Что пошло не так с нашими индийскими друзьями?

Почему Венесуэла стала камнем преткновения для российских нефтяников



В декабре на индийские НПЗ должны были поступить 5 миллионов баррелей легкой сахалинской нефти «Сокол». Но танкеры так и остались на рейде — ни один из них не разгрузил ни бочки нефти. Покупатели предпочитали тяжелую венесуэльскую нефть, которая чуть дешевле российской, однако она уступает нашей по качеству. Тем не менее, переработчики продолжают брать ее и не покупают наш «Сокол». Все дело в цене, говорит руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

— Венесуэльская нефть намного более тяжелая. Не все индийские НПЗ могут брать ее на переработку. Потому что для этого надо иметь установки вторичной переработки, и выход моторных топлив меньше. Но Венесуэла будет поставлять сейчас либо с очень большой скидкой или, по сути, для индийских покупателей бесплатно, потому что Венесуэла получает эту нефть в счет дивидендов, которую она должна была выплатить в совместных предприятиях. Венесуэльская нефть для индийских компаний очень выгодна, потому что это взаимозачет.

Индийские НПЗ могут и будут торговаться с российскими поставщиками, потому что нефти сейчас на рынке много. До 2022 года российских углеводородов в стране было очень мало, поэтому средства давления на наших экспортеров у индусов найдутся, хотя, на первый взгляд, такая жесткая позиция выглядит как блеф — венесуэльская нефть по объемам не может заменить российскую, объясняет эксперт:

— Венесуэльской нефти очень мало. Производя 5 миллионов баррелей в день и экспортируя 0,6 миллионов, страна отправляет в Индию меньше трети. Российский экспорт нефти на пике составлял 1,4 — 1,5 миллионов баррелей в день. Венесуэльский импорт может немного потеснить российский, но не может его заместить. Масштабы не сопоставимы. Соответственно, Ближний Восток может увеличить поставки нефти в Индию, но это цены на 8-10 долларов за баррель выше. Поэтому индийские НПЗ получают в два раза больше маржу при переработке российской нефти.

Торговля за каждый доллар



В Индии хорошо понимают, что уйти российским танкерам можно только в Китай. Но кто сказал, что там торговля будет менее ожесточенной? Поэтому корабли и стоят на рейде и ждут, чем закончится противостояние.

У индийских НПЗ есть хороший аргумент требовать большие скидки — санкционное давление в мире растет. Два дня назад Минфин США наложил санкции на рекордное количество танкеров, перевозящих российскую нефть. 17 судов получили черную метку из Америки, 15 из них принадлежат судоходной компании Hennesea из ОАЭ. Ранее ОАЭ наложила запрет на заход в свои порты всех судов, которые перевозят нефть из нашей страны, но это не помогло — американцы серьезно взялись за строптивых.

Но и покупатели могут диктовать свои условия.

— Для индийских и китайских переработчиков важен каждый доллар в скидке. Если разница будет в 2-3 доллара, они будут покупать нефть, которая будет дешевле на 2-3 доллара, — говорит Сергей Кондратьев.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в интервью интернет-изданию «Нефть и капитал» так подытожил ситуацию: «В текущем моменте у РФ нет рычагов воздействия на Индию и придется адаптироваться к поведению такого торгового партнера».

Не все потеряно



Тем не менее, в среднесрочной перспективе скидки для российских экспортеров нефти снизятся, считает Сергей Кондратьев. Российские марки всегда будут дешевле ближневосточных. Брент и другие сорта легче в переработке, да и система оплаты за российскую нефть из-за ограничений намного сложнее. Поэтому российские Sokol и Urals будут стоить на 3-6 долларов дешевле. Эксперт уверен, что ситуация с дисконтом должна вернуться к ноябрьской:

— Я не ожидаю существенного роста скидок. Индийские чиновники последние месяцы активно говорят, что скидки на российскую нефть маленькие. Надо диверсифицироваться, покупать больше нефти на Ближнем Востоке. Но это сигнал для того, чтобы сказать: рыночный баланс оставался и остается в пользу экспортеров российской нефти.

Можно увеличить поставки с Ближнего Востока или из Африки, но тогда индийские НПЗ заплатят намного дороже.

Авторы: Елена Петрова, Наталья Сейбиль