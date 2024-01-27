В РФ экономически значимые компании смогут не раскрывать информацию о себе

Газпром

Компании, внесенные в список экономически значимых организаций, смогут не раскрывать информацию о своей деятельности, кроме как по запросу. Такое положение содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина. Норма введена в ответ на недружественные действия США и других стран Запада, пишет ТАСС.

Как отмечается в документе, такие компании, а также владельцы их акций смогут не подчиняться требованиям по раскрытию информации, которые содержатся в законах "О банках", "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "Об аудиторской деятельности", "О консолидированной финансовой отчетности" и других. Для этого они должны направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.

При этом если федеральные структуры направят в компании запрос о такой информации, организации обязаны ее предоставить. Публиковать эти данные в государственных информационных системах и других источниках запрещено.

Экономически значимая организация - это компания, обладающая существенным значением для экономического суверенитета и безопасности России. Перечень таких организаций составляет правительство РФ. Чтобы быть признанной экономически значимой, компании требуется объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей и штат сотрудников свыше 4 тыс. человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.01.2024, 21:27
    Гость: 'Своим' "бизнесменам" потворствовать рад,

    Публично крышует воров паханат:
    Хапуг, по которым колония плачет,
    "Гарант", не таясь, от возмездия прячет!

Все комментарии (17)
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