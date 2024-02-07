Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов

Эквадор предоставил техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов, заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa.

"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — приводит ее слова РИА Новости.

Глава ведомства добавила, что российской стороне передали все необходимые документы. По словам министра, первые уведомления из Москвы о наличии в продукции мухи-горбатки появились в 2018 году. Она отметила, что с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло нужные меры.

В понедельник это ведомство сообщило, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".

В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых нашли муху-горбатку, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Фитосанитарные проблемы были выявлены после подтверждения 30 января президентом Эквадора Даниэлем Нобоа телеканалу Ecuavisa решения передать США старые вооружения советских образцов, отмечают "Ведомости". Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что дипведомство уведомило власти Эквадора о том, что будет расценивать отправку вооружения в США как недружественный шаг.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2024, 12:46
    Гость: Николай

    Да! Бананы нам очень нужны!!! А, кстати, что Эквадор подразумевает под словом "бананы"?

  5. 07.02.2024, 12:00
    Гость: личный опыт

    если кремлевцев нагнет даже эквадор, то можно уже не заморачиваться насчет перспектив нашего возлюбленного Отечества, вот только детей жалко.

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