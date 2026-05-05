«Оберманекен», 14 и 16 мая, «Титры» и «Пролив»

Межзвездное кабаре Вальтер "Оберманекен" откроет тайны Закулисья и Зазеркалья, сыграв незабываемый концерт в двух актах

Акт 1 -состоится 14 мая в улубе "Титры" на Арбате, а Акт -2 в клубе "Пролив" 16 мая рна Ленинском проспекте 4 ст. 1А.

Презентация нового альбома "Диско Иллюминатов" и концерт."Оберманекен" - победители Арбатского Грэмми "Cup of madness" в номинации "Лидеры инди-сцены", резиденты культового нью-йорксого клуба CBGB (делили сцену с Nirvana, Lou Reed, Smacking Pumpkins.). Авторские тексты Анжея Захарищева фон Брауш "лучшего поэта отечественной рок и поп-музыки" по версии журнала Rolling Stone, автора хитов для группы Браво (Каверы на песни "Оберманекен", записали Найк Борзов, "Мультфильмы", "Диктофон" и др.) Вдохновлённые Боуи и Вертинским.

Волшебство дарк-кабаре, научной фантастики и эстетики фильмов-нуар - Анжей, Олемпицка Эрте (бэк вокал, перкуссия) и Мона Лиза - EX "Коррозия Металла" (аккордеон).

В программе - как новейшие суперхиты, так и бриллиантовая классика "Оберманекен".